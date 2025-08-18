Агентство Республики Казахстан по атомной энергии приступило к подготовке всенародного конкурса на лучшее название атомной электростанции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В соответствии с предложением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, приказом Агентства создана рабочая группа, которой поручено до 29 августа разработать алгоритм проведения конкурса и проект правил, включая сроки, порядок приема и рассмотрения предложений.

Кроме того, поручено создать конкурсную комиссию, в состав которой войдут представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.

Агентство также обеспечит информационно-разъяснительную кампанию через СМИ и официальные каналы связи.