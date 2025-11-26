Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»

Общество
90
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Вчера в Астане состоялась торжест­венная церемония награждения лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын». Традиционно чествовали 20 молодых казах­станцев, достигших больших успехов в культуре, науке, медиа и спорте. Среди них – лауреаты международных и рес­публиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призеры и победители спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также те, чья деятельность является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

фото МКИ РК

В своей поздравительной речи министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что в сфере молодежной политики расширяются меры поддержки молодых казахстанцев. Благодаря инициативам Президента повысилась доступность высшего образования, увеличены грантовые программы для молодых ученых, внед­рены новые проекты, укрепляющие позиции молодых специалистов на рынке труда. Креативные индустрии, цифровая экономика, предпринимательство – все эти направления получают системную поддержку, открывая молодым людям новые возможности.

– Глава государства всегда подчеркивает важность поддержки молодых людей и выражает им глубокое доверие. Каждое Послание Президента, проводимые реформы и инициативы – это конкретные шаги, направленные на благополучие и будущее молодежи. В основе этих преобразований лежат такие ценности, как справедливость, закон и порядок, открытость и ответственность. Особенно радует, что молодежь активно и ответственно поддерживает президентские инициативы – «Закон и порядок», «Таза Қазақстан», а также массовые волонтерские акции. Эти крупные проекты – важная часть новой идеологии, реализовать ее и продвигать вперед предстоит именно вам, – сказала Аида Балаева.

Лауреаты были определены конкурс­ной комиссией по десяти номинациям: «Наука», «Эстрада», «Классическая музыка», «Народное творчество», «Спорт», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Общественная деятельность», «Театр и кино», «Литература». В числе победителей 2025 года – популярная казахстанская исполнительница Енлик Курарбек (Yenlik), обладатель первой премии на Международном вокальном конкурсе «Славянский базар-2024» Ерназар Жубан, нападающий футбольного клуба «Кайрат» Дастан Сатпаев.

В номинации «Журналистика» обладателем премии стала главный редактор информагентства Pavlodarnews.kz Ольга Бугаева.

– Получить такую престижную премию – большая честь и большая ответственность. Я благодарна за то, что отмечен труд региональных журналистов. Желаю всем лауреатам больших успехов в их профессиональной деятельности, – сказала она.

Молодой ученый Альжан Байменов стал лауреатом в номинации «Наука».

– Сегодня ученые страны ощущают мощную поддержку со стороны государства. Растут их зарплаты, как и в целом престиж науки. Молодым ученым хочу пожелать усердного труда. Любите то, что вы делаете, и успех обязательно придет, – напутствовал своих коллег Альжан Байменов.

Напомним, Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения. За более чем 30-летнюю историю премии ее лауреатами стали свыше 360 талантливых молодых людей страны. В разные годы награду получали Нурлан Онербаев, Димаш Кудайберген, Бахтияр Артаев, Серик Сапиев, Данияр Елеусинов, Илья Ильин, Ольга Шишигина, Денис Тен, Кыдырали Болманов, группы «МузАРТ», «Байтерек», Серик Ибрагимов, Али Окапов, Кайрат Нуртас и многие другие.

#премия #молодежь #лауреаты #Дарын

