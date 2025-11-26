Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
90
Вчера в Астане состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын». Традиционно чествовали 20 молодых казахстанцев, достигших больших успехов в культуре, науке, медиа и спорте. Среди них – лауреаты международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призеры и победители спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также те, чья деятельность является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.