Названы маршруты отправки казахстанского хлеба

Сельское хозяйство , Экономика
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Близится к завершению непростая для аграриев страны кампания. Сог­ласно информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 7 октября убрано 94% площадей зерновых, 90,5% – картофеля, 84,6% – овощей, 30% – масличных культур, 23% – сахарной свеклы. С начала уборочной намолочено около 23 млн тонн зерновых.

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Текущее положение дел с поставками зерна на экспорт рассмотрено в Правительстве на заседании оперативного штаба по уборочной кампании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. Основными показателями в этой сфере за девять месяцев года поделился в ходе мероприятия управляющий директор АО «НК «Қазақстан темір жолы» Бауыржан Урынбасаров.

По его информации, общий объем отгрузки зерна в текущем году составил 6,6 млн тонн, что меньше на 21% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наряду с этим в пропорциональных объемах выросли перевозки продуктов перемола (мука, крупы, отруби). Они составили 2,7 млн тонн, что на 21% больше, чем за девять месяцев 2023-го.

Из названных 6,6 млн тонн зерна являются экспортом 5 млн тонн. Причем только за сентябрь отгружено зарубежным импортерам 900 тыс. тонн этой продукции. Из 2,7 млн тонн перемола являются экспортом 2,1 млн тонн, из них в сентябре реализовано 310 тыс. тонн.

Основные страны поставок казах­станского зерна за названный период – Цент­ральная Азия (2,9 млн тонн), Китай (1,3 млн тонн), Афганистан (127 тыс. тонн). После определенного перерыва возобновились отгрузки зерна в Иран (211 тыс. тонн). Кроме того, в Италию, Турцию и Россию отправлено 423 тыс. тонн зерна.

На заседании рассмотрено региональное деление поставок казахстанских зерновых в Китай. В текущем году на 75% выросли объемы транспортировки в крытых вагонах и на 5% – в зерновозах. Снизились на 26% поставки в контейнерах. Это обусловлено тем, что основной объем зерна в крытых вагонах и зерновозах доставляется через станции «Хоргос» и «Алашанькоу» в бондовую зону СУАР, где нет пошлин на переработку и дальнейшую отправку готового продукта.

Как было отмечено на заседании, в нас­тоящее время казахстанская пшеница обеспечивает в основном приграничные и центральные провинции Китая. Для поставок вглубь КНР действует пошлина в 65%, и по этим маршрутам зерно отправляется в контейнерах. В то же время ячмень и другие кормовые культуры экспортируются по всему Китаю в соответствии с потребностями крупных заготовительных компаний.

Перед Казахстаном стоит задача – пос­тавить в этом году в Китай 2 млн тонн зерновых. В то же время существует возможность увеличить эту цифру до 3 млн тонн. Кроме того, необходимо наращивать поставки муки в Афганистан. Новые контракты и логистика должны стать одной из главных тем на предстоящем казахско-афганском бизнес-форуме в Алматы, сказал, резюмируя итоги заседания, вице-премьер, глава оперативного штаба Серик Жумангарин.

#Правительство #МСХ #урожай #хлеб

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