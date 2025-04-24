«Не допустить сползания в архаику» - Президент дал поручения на сессии АНК

Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что за последние годы политико-идеологический ландшафт страны кардинальным образом преобразился, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Проводятся реформы в сфере экономики, но главное – обновляется общественное сознание.

«С точки зрения восприятия политических реалий наш народ в последнее время сильно преобразился, я бы сказал – сделал большой шаг вперед.  Мы стали более современным и передовым обществом. Все это предъявляет новые требования к нашей модели общественного согласия. Если прежние методы успешно работали вчера, это не значит, что они применимы сегодня.

Нам следует вдумчиво проанализировать все наши успехи и неудачи, чтобы не допустить сползания в архаику. Прежде всего, нужно обратить внимание на содержательную часть деятельности АНК. В моем понимании, Ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере», - сказал он.

По его словам,  реализация этих конкретных задач еще более усилит работу в такой важной и деликатной сфере, как межэтнические отношения. Укрепление межэтнического согласия и стабильности было и всегда будет одним из главных направлений нашей государственной политики.

«В Казахстане согласие, толерантность, дружба – это не лозунги, а сама суть повседневного бытия граждан страны. На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений. Важно, чтобы госорганы в центре и на местах ни в коем случае не упускали из виду эту важную сферу. Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и, тем более, разного рода провокации», - говорит Глава государства. 

Он подчеркнул, что в Казахстане никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. Всем гражданам предоставлены равные возможности. В этом заключается истинная справедливость, это ключевой принцип Справедливого государства.

«Я хотел бы повторить еще раз: единство и мир являются одними из наших основополагающих ценностей. Это фундаментальный принцип государственной политики, которому мы будем следовать и в будущем. Именно благодаря этой стратегии представители разных национальностей живут в дружбе и согласии, как дети одной семьи, в общем для всех доме. Это достижение имеет глубокий смысл», - добавил он.

#президент #АНК #общество

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