Не ходила в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Пропавшую 14-летнюю девочку ищут в области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления полиции Талдыкоргана

Фото: пресс-служба управления полиции Талдыкоргана

28 декабря руководство одной из школ Талдыкоргана сообщило в полицию об исчезновении 14-летней учащейся, которая несколько месяцев не посещает занятия.

«Несовершеннолетнюю ищут сотрудники Талдыкорганской городской полиции. Выясняются все обстоятельства ее исчезновения. К поиску также подключены оперативники розыскного отдела областного ДП и полицейские ближайших районов.

Опрашиваются близкий круг знакомых, родители и родственники. Просматриваются камеры видеонаблюдения, отрабатываются стоянки такси, проводятся другие мероприятия для скорейшего нахождения без вести пропавшей», – отметили в УП.

#дети #полиция #поиск #пропажа #Талдыкорган #область Жетысу

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