Не ходила в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Пропавшую 14-летнюю девочку ищут в области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления полиции Талдыкоргана

Фото: пресс-служба управления полиции Талдыкоргана

28 декабря руководство одной из школ Талдыкоргана сообщило в полицию об исчезновении 14-летней учащейся, которая несколько месяцев не посещает занятия.