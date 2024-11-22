Как на казахском будет «мне надо», «я хочу» или «дайте, пожалуйста»? Этот вопрос в разных вариациях преподаватель Асия Смыкова каждый день слышит от своих учеников. Именно они натолкнули ее на мысль создать небольшое по объему, но очень содержательное пособие для изучающих государственный язык. Педагог понимала, что подобных книг сейчас много, поэтому ее издание должно выделяться. И это у нее получилось. Два десятка грамматических тем с примерами и заданиями она уместила на пятидесяти страницах формата А5, озаглавив их просто и коротко: «Надо⁄не надо», «Хочу⁄не хочу», «Зря», «Для и чтобы». Эти слова стали логическим продолжением фразы с обложки: «Как сказать на казахском языке … ?»

– Не надо усложнять! Сейчас у нас люди загружены делами. Чтобы не пугать толстыми книгами тех, кто хочет освоить казахский, мы создали маленький, компактный учебник, – рассказывает педагог, директор языкового центра «Шырақ» Асия Смыкова. – В нем есть правила, новые слова, идиомы для запоминания и задания для закрепления материала. Все темы даются сжато, ничего лишнего, только то, что жителю Казахстана пригодится в повседневной жизни – на работе, в общественном транспорте, поликлинике или магазине.

Новое учебное пособие не только компактное, но и имеет оригинальный дизайн. По задумке автора к его обложке цепочкой пристегнут маленький брелок-словарик. Он представляет собой набор из 12 цветных карточек, на каждой из которых написаны час­то употребляемые слова – продукты питания, блюда, одежда, мебель, дорожные объекты и общественные здания. Причем все они проиллюстрированы, что ускоряет запоминание.

– Словарик на цепочке – это наш хитрый маркетинговый ход, – с улыбкой продолжает Асия Смыкова. – Он привлекает внимание, его хочется рассматривать. К тому же обычно тетради с записями у нас теряются. А тут взял в руки маленькую карточку, прочитал слово и запомнил. Это очень удобно.

Новый учебник предназначен для тех, кто уже владеет казахским языком на начальном уровне. Интересна подача материала, которую использовала Асия Смыкова при составлении учебника. Она отошла от традиционной академической структуры. Автор подает грамматические темы так, чтобы они были полезны для использования здесь и сейчас. Например, она объясняет, как просто и без глаголов сказать о том, что вам нужно или не нужно в каждой конкретной ситуации.

– Например, вы пришли в магазин за хлебом и забыли все глаголы. Ничего страшного! – объяс­няет педагог. – Вам на помощь придет короткое слов «керек» – «нужно». Скажите просто: «Маған нан керек». Не надо мучиться и добавлять какие-то окончания. Все просто! Наше учебное пособие дает такие конструкции, которые, меняя слова, можно использовать в повседневной жизни. Мы хотим дать понять человеку, что изучать казахский язык несложно. Главное – это желание.

В учебнике автор разместила QR-код, который можно отсканировать с помощью смартфона и получить дополнительный словарик. Это очень удобно. Без увесистых фолиантов можно пополнять свой лексикон в любую свободную минуту, например, когда едешь в автобусе или стоишь в очереди.

Асия Смыкова ведет бесплатные курсы казахского языка для взрослых, которые организовывает для жителей Караганды городской акимат. Длятся они всего три месяца. Срок небольшой, поэтому материал по­дается в сжатом виде. А для того чтобы слушатели его лучше усвоили, педагог использует свои личные лайфхаки – ассоциации, аналогии со словами в русском языке и даже философские размышления.

– Философский подход помо­гает мне объяснить, как составить предложения о том, что я хочу сделать, – говорит Асия Смыкова. – Я объясняю слушателям, что у нас желания обычно приходят мгновенно и уходят также быстро. Поэтому мы исполь­зуем слово «келеді». Например, я сейчас хочу съесть конфету, поэтому говорю: «Мен кәмпит жегім келеді». Я считаю, людям надо все просто объяснять. А многие наши учителя, особенно в школах и вузах, уходят в академические дебри. Думаю, это непродуктивно.

Добавим, что новое учебное пособие издано тиражом в 1 000 экземпляров. Оно бесплатное. Его выдают тем, кто приходит на курсы казахского в карагандинский языковой центр «Шырақ». Слушатели уже оценили простоту и удобство нового учебника. А педагог Асия Смыкова, собрав позитивные отзывы, загорелась новой идеей. Она собирается составить учебник, в котором будет объясняться разница между падежами в казахском и русском языках. Эта тема особенно сложно дается посетителям языковых курсов.