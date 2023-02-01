"Не наши сотрудники" – глава Минэнерго об инциденте в лифте

В Казнете распространилось видео с целующимися мужчинами в лифте. Автор видео заявил, что на кадрах присутствуют якобы сотрудники Министерства энергетики.

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Министр энергетики РК Болат Акчулаков в кулуарах после коллегии ведомства прокомментировал видео с целующимися в лифте мужчинами, якобы сотрудниками министерства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Таких сотрудников у нас в министерстве нет. Не знаю, кто эти люди", - заявил министр.

Также он отметил, что вице-министры энергетики, которые якобы на видео, не должны отчитываться перед ним о своей личной жизни.

"Вице-министры и остальные сотрудники не должны отчитываться передо мной о своих личных делах и отношениях, которые они проживают вне работы. Если кто-то в соцсетях выложил такое видео, это их (сотрудников - прим. автора) личное право - обратиться в суд или не обратиться. Это уже не касается компетенции министерства", – дополнил Акчулаков.

Напомним, несколько дней назад в Казнете распространилось видео с целующимися мужчинами в лифте. Автор видео заявил, что на кадрах присутствуют якобы сотрудники Министерства энергетики.

За распространение порочащей репутацию информации в отношении сотрудников Министерства энергетики было возбуждено уголовное дело.