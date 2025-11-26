Не нужно создавать инвесторам барьеры Ситуация 26 ноября 2025 г. 5:00 9 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО На востоке страны при поддержке надзорного органа удалось вывести из тупика важный инвестпроект. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как рассказали в областной прокуратуре, еще в 2024 году частная компания анонсировала возведение санаторного комплекса Wellness Resort на 120 номеров в Катон-Карагайском районе. Стоимость проекта составила 8,5 млрд тенге. Прямой эффект – создание 100 рабочих мест, мультипликативный – рост малого бизнеса в аграрном, туристическом, транспортном и других сегментах. Планировалось, что ТОО сможет оперативно пройти необходимые согласования, и с 2026 года на площадке начнутся непосредственно строительно-монтажные работы. Однако перспективный проект забуксовал. В Комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК инвестору, по сути, отказали в участке под предлогом, что сельскохозяйственные угодья не предназначены для целей туризма. «Компания запрашивала участок из земель запаса, – пояснили в областном надзорном органе. – В комитете же неверно оценили его как сельскохозяйственный. По акту надзора нарушенные права инвестора восстановлены». На сегодня ТОО смогло возобновить процедуру оформления прав на землю. Есть надежда, что район все-таки дождется крупных инвестиций. Вместе с тем это далеко не первый случай, когда важные для региона начинания упираются в административные барьеры. Например, в 2017 году был дан старт весьма востребованному проекту строительства дорожного участка в обход Осиновского перевала. В 2018-м работы остановились в связи с затянувшейся процедурой перевода земель из гослесфонда в транспортные земли и возобновились только спустя шесть лет! Мало того, что проект за это время устарел, потребовал корректировки и дополнительного финансирования, он до сих пор не завершен. Несмотря на то что маршрут с серпантинами Осиновского перевала является реально опасным, особенно в зимнее время, для водителей, следующих по трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай, он пока остается единственно возможным. #инвестиции #прокуратура #ВКО #Wellness Resort