Не прошедшие модернизацию рынки могут закрыть

Влада Седова

Министерство торговли и интеграции поставило перед собой амбициозную задачу: довести долю современного формата торговли до 70% к 2029 году, стартовав с нынешних 41%.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осовременить базары решили путем модернизации, создав все условия как для продавцов, так и для покупателей. Ведомством ведется поступательная работа по внедрению безналичных платежей, усилению мер безопасности и соз­данию в целом комфортной торговой инфраструктуры.

Как рассказал на брифинге в СЦК замес­титель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев, за четыре года уже модернизировано 156 рынков по всей стране. В планах и согласно «дорожной карте» – еще 100 базаров, на 57 из которых строительные работы уже завершены. Другие поторапливаются, потому что в соответствии с требованиями законодательства с 1 января 2026 года владельцы рынков, не завершивших работы по модернизации в срок, будут привлечены к административной ответственности. А торговые объекты и вовсе ждет печальная судьба: работа их будет временно или полностью прекращена.

Отметим, что у хозяев времени было предостаточно: сроки завершения работ по модернизации трижды переносились – в 2018, 2021 и 2023 годах. Наконец уже депутатами был определен всеобщий дедлайн – до 1 января 2026 года. О продлении сроков после этой даты речи не идет.

Необходимость модернизации торговых рынков в Казахстане закреплена Законом РК «О регулировании торговой деятельности» и несет не только экономический, но и социальный эффект. Обновление торговой сферы и увеличение доли современного формата торговли – требование времени.

– Все рынки в городах с населением свыше ста тысяч человек должны быть модернизированы. Это уже сейчас капитальные строения, а после модернизации люди смогут приезжать, ставить машины на крытые парковки внутри здания или где-то на прилегающей территории. В самих постройках должно быть тепло зимой и прохладно летом. Должны быть обустроены фудкорты и созданы условия и для населения, и для предпринимателей, – отметил представитель министерства.

Поднять работу базаров на новый уровень призваны и внедренные МТИ национальные стандарты торговых услуг в части правового регулирования деятельности рынков. Так, установлены единые требования ко всем процессам, включая санитарные, противопожарные, градостроительные нормы, а также требования по обеспечению безопасности и комфорта для покупателей и предпринимателей.

Усовершенствованы правила внутренней торговли и деятельности рынков. В новой редакции закреплены обязанности соблюдения стандартов и норм, порядок утверждения регламентов рынка, требования к администраторам и единый порядок заключения договоров аренды. Усилен контроль за соблюдением законодательства и применением мер административного воздействия.

Профильным госорганом введено 11 новых требований, что позволит повысить эффективность проверок. Теперь управляющие рынками несут административную ответственность за нарушение равного доступа, отказ в заключении договоров аренды, а также несвоевременное проведение модернизации.

