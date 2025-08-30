Учитывать экономическую активность каждого

В Казахстане началась масштабная трансформация системы социальной поддержки, в рамках которой будут полностью пересмотрены подходы к оценке благосостояния семей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, на смену категориальному распределению мер господдержки придут объективные критерии нуждаемости, учитывающие не только доходы и имущество, но и иждивенческую нагрузку, то есть соотношение реально работающих и экономически неактивных членов семьи. Кроме того, применение новых подходов подразумевает выявление скрытых доходов – от неформальной занятости до аренды жилья. Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин.

– Все гарантированные выплаты республиканского бюджета сохраняются. Пенсии, пособия многодетным семьям, выплаты при рождении ребенка, пособия по инвалидности и потере кормильца будут выплачиваться в полном объеме. Помимо этого, они еще индексируются ежегодно. Речь идет о дополнительных мерах поддержки из местного бюджета. Таким образом, государственные гарантии остаются неизменными, а адресность и справедливость системы усиливаются, – отметил вице-министр.

Обеспечение семей дополнительными мерами поддержки будет зависеть от данных скоринга – автоматического анализа критериев нуждаемости. Для апробирования этой модели в Шымкенте и Карагандинской облас­ти реализуется пилотный проект по предоставлению некоторых государственных услуг в сферах образования, социальной защиты населения, жилищных отношений и физической культуры при помощи Единой цифровой платформы. В зависимости от результатов скорингового анализа все семьи, претендующие на получение дополнительных мер поддержки, будут классифицироваться на шесть категорий – от крайней нуждаемости, что подразумевает дефицит средств на питание, до высокого благосостоя­ния, означающего отсутствие материальных затруднений.

– Реализация пилотного проекта позволит сократить фрагментарность и дублирование действующих мер, неэффективные выплаты, обеспечить мерами господдержки действительно нуждающихся граждан, а также повысить прозрачность бизнес-процесса по их предоставлению, – резюмировал Олжас Анафин.

