Развивается и внутренний туризм: за первое полугодие это около 3,9 млн человек, или на полмиллиона больше прошлогодних показателей. Особой популярностью внутри страны пользуются Алматинская, Кызылординская и Актюбинская области.

Положительные сдвиги в отрасли оценили и владельцы объектов размещения: их совокупный доход увеличился до 151 млрд тенге. Единовременную вместимость статисты оценили в более чем 232 тыс. койко-мест в 4 442 объектах размещения, коих больше всего зафиксировано в областях Жетысу, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и в Шымкенте.

Все это, отметил спикер, становится возможным благодаря возросшему – сразу на 27% – объему инвестиций в туристичес­кую отрасль. В абсолютном выражении вложения достигли 592 млрд тенге. Наибольший прирост зафиксирован в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской и области Улытау.

Но работать в рамках выполнения поручения Главы государства по приведению туристических направлений страны в надлежащее состояние еще есть над чем. Были проведены инспекционные поездки в курортные зоны, в ходе которых обнаружился ряд организационных недостатков: от нехватки мусорных контейнеров и медицинских пунктов до нерегулируемой деятельности водного транспорта.

Хватает и инфраструктурных проб­лем – с электроснабжением, отсутствием централизованной канализации, а куда-то даже и добраться тяжело ввиду плачевного состояния подъездных дорог. Работа над ошибками уже идет: в восьми курортных зонах страны установлено 38 новых санитарных узлов, 45 биотуалетов, 90 кабинок для переодевания. Территории оснащаются камерами видеонаблюдения, ведутся работы по расширению зоны охвата Интернетом.

Необходимо наделение Министерства туризма и спорта полномочиями по разработке и утверждению правил регулирования деятельности курортных зон, а также утверждению их перечня, считают в ведомстве. Согласно правилам, к объектам туристской инфраструктуры должны будут применяться национальные стандарты в части обязательных требований.

– Вместе с тем местные исполнительные органы наделены полномочиями по обозначению границ курортных зон, подготовке мастер-плана, генплана и дизайн-кода. Для них предлагается ввести специальный правовой режим, аналогичный инвестиционным преференциям, предоставляемым приоритетным туристическим территориям, – отметил Нуртас Карипбаев.

Из регулирования вытекает еще один насущный вопрос – безопасность туристов. В рамках Концепции развития туристской отрасли на 2023–2029 годы в целях обеспечения безопасности туристов приняты поправки в Закон «О гражданской защите» по предварительному информированию о маршрутах передвижения при путешествиях по труднодоступным местам, водным, горным и спелеологичес­ким объектам в связи с высоким риском для жизни.

С 2025 года начали действовать новые Правила общего водопользования, в регионы уже направлены рекомендации по приведению пляжей и прибрежных территорий в соответствие с требованиями безопасности. И тут ставку надо делать на контроль за работой спасательных служб, увеличение числа спасателей и обеспечение постов необходимым оборудованием.

Бороться с системными проблемами будут и с помощью «дорожной карты» – ее проект на 2025–2028 годы уже разработан. Документ предусматривает комплекс всесторонних мероприятий, направленных на обеспечение курортных зон необходимой инфраструктурой и создание благоприятных условий для отдыха туристов.