Ресурсы нужно экономить

На площадке СЦК
75
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В Казахстане осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение водной безопас­ности и повышение эффективности использования гидроресурсов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил на брифинге в СЦК директор департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации Жайык Ерикулы, особое внимание уделяется экономии воды, эффективности использования подземных источников и внедрению водосберегающих технологий.

По словам эксперта, на сегодня в республике разведано 4 803 месторождения подземных вод, которые используются для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей. На государственном балансе числятся эксплуатационные запасы объемом в 43,2 млн кубомет­ров в сутки, из которых используется­ всего около 1,5 млн кубометров, или 3,6%.

Для систематизации управления подземными водами утверждены подзаконные акты, регулирующие поиск, оценку, забор и мониторинг подземных вод, а также контроль мелиоративного состояния орошаемых земель. В республике действует государственная сеть мониторинга, включающая почти 4 тыс. наблюдательных скважин. Соответствующие данные позволят сформировать единую цифровую систему управления водными ресурсами.

Спикер подчеркнул, что рациональное использование подземных вод – важный элемент устойчивого развития. Они представляют собой стратегический резерв, особенно в условиях климатических изменений и роста водопотребления. Во многих странах, таких как Дания, Германия и Франция, этот ресурс используется в качестве основного источника питьевой воды. Казахстан также обладает значительным потенциалом, и наша задача – обеспечить его эффективное использование без ущерба для экологии.

По данным отраслевого минис­терства, около 40% хозяйственно-питьевого водоснабжения в Казахстане обеспечивается подземными источниками. При этом половина всех разведанных запасов пригодна для целей орошения, однако используется лишь менее одного процента.

– Это огромный резерв, который позволит развивать сельское хозяйство, создавать новые оазисные зоны и восстанавливать пастбища, – добавил Жайык Ерикулы.

Большое внимание уделяется внед­рению водосберегающих технологий в аграрной сфере. С 2024 года Министерство водных ресурсов и ирригации субсидирует до 80% расходов фермеров на бурение скважин и установку систем капельного и дож­девального полива. С применением водосберегающих технологий размер субсидий увеличивается до 85%.

Принятые меры позволили увеличить площади орошения с применением водосберегающих систем с 312 тыс. га в 2023 году до почти 580 тыс. га в году нынешнем, что составляет 30% от общей площади орошаемых земель. К 2030-му планируется охватить современными системами полива 1,3 млн га, или 70%.

Кроме того, новый Водный кодекс предусматривает переход промышленных предприятий на системы оборотного и повторного водоснабжения в течение семи ближайших лет. Это позволит увеличить долю повторного использования воды с нынешних 13 до 28% к 2030 году.

Неотъемлемая часть работы – формирование культуры бережного отношения к воде. Министерство планомерно проводит просветительские мероприятия. К примеру, проект «Экономь воду – сохраняй будущее» охватил уже около двух миллионов казахстанских школьников. В новом учебном году к акции подключатся колледжи и вузы.

В завершение Жайык Ерикулы подчеркнул, что водосбережение – не разовая кампания, а стратегическая задача. Все принимаемые меры направлены на одну цель – обеспечить эффективное и устойчивое использование водных ресурсов.

#вода #ресурсы #СЦК #Минводы

