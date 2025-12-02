Не просто сельские этюды

Столица
3
Игорь Бургандинов

В яркий срез жизни современного аула сложились работы, присланные на фотоконкурс «Ауыл нақыштары» («Сельские этюды») участниками из всех двадцати регионов нашей страны.

фото Игоря Бургандинова

Увидеть красочные пейзажи, лица тружеников села и детские улыбки посчастливилось многочис­ленным посетителям ТРЦ «Хан шатыр» в Астане, где и подвела итоги этого значимого культурного события партия «Ауыл», сопроводив церемонию награждения выставкой лучших работ. Как отмечали члены жюри, конкурс способствовал сохранению и популяризации традиций Казахстана, а также стал важным вкладом в развитие фотожурналистики, культурного обмена и формирования позитивного имиджа сельской жизни. В ходе мероприятия состоялась официальная презентация хорошо изданного одноименного фотоальбома, который партия выпустила при поддерж­ке Министерства культуры и информации. В событии приняли участие руководство партии, видные общественные деятели республики, участники-фотографы и их почитатели.

По словам председателя партии «Ауыл» Серика Егизбаева, конкурс важен не только для сохранения и популяризации казахстанских традиций, это и мощный инструмент для продвижения искусства фотографии. С каждым годом «Ауыл нақыштары» привлекает все больше талантливых участников и помогает продемонстрировать красоту и уникальность жизни в сельской местности.

– Это наша возможность показать миру не только природу и культуру Казахстана, но и достойную работу людей, которые живут и трудятся в сельской глубинке, – сказал Серик Егизбаев.

Отрадно, что этом году конкурс собрал 678 участников, которые прислали 3 366 фоторабот, заставив потрудиться членов жюри, куда входил и автор этих строк. Конкурс проходил в разделах «Сельские пейзажи», «Фотопорт­рет человека труда» и «Фоторепортаж». Впервые была введена новая номинация – «Счастливое детство в ауле», которая оказалась особенно популярной: ребята и зверята стали самыми частыми героями фотоснимков. Особое внимание было уделено номинации «Приз зрительских симпатий», в которой пользователи социальных сетей смогли выбрать наиболее понравившуюся фотографию. Из десяти финалистов победитель был выбран путем голосования через чат в Telegram. Это стало важным элементом конкурса, так как позволило каждому стать час­тью голосования и поддержать своих любимых авторов.

Председатель партии отметил, что важна каждая работа, представленная на конкурс, ведь через них видны любовь к родной земле, уважение к традициям и человеку труда. Добавлю как фотокор, что каждый автор пропускает будущий снимок не только сквозь объектив своей фотокамеры, но и через себя самого. Это ярко показало творчество получившего Гран-при Максата Шагырбаева из Шымкента – лауреата престижных международных конкурсов в спортивной фотографии, в конкурсных работах которого прослеживается умение установить особую связь с героями фотоснимка.

В номинации «Сельские пейзажи» первое место занял Досжан Балабекулы (Алматы), второе мес­то – Мейирбек Тажкуранов (Западно-Казахстанская область), третье место – Ерлан Омаров (Астана).

В разделе «Фотопортрет человека труда» первое место зовоевал Ержан Нурпеисов (Атырауская область), второе место – Тлеубек Шаях­мет (Восточно-Казахстанская область), третье место – Кайсар Шеримов (Шымкент).

В номинации «Фоторепортаж» первое место занял Меирбек Тажкуранов (ЗКО), второе место – Ерлан Омаров (Астана), третье мес­то – Азамат Хусаинов (Алматы).

Победителем в номинации «Счастливое детство в ауле» приз­нан Мират Коржынбаев (ЗКО), а приз зрительских симпатий получил Маркс Калкаманов (Атыраус­кая область). Как видим, некоторые лауреаты отметились сразу в двух номинациях. Например, наш коллега из «Егемен Қазақстан» Ерлан Омаров.

Победители были награждены сертификатами и ценными призами, а общий призовой фонд составил 3 900 000 тенге.

Церемония награждения пролетела на одном дыхании. Изюминкой конкурса стала викторина, в которой зрители, придумавшие с ходу названия к призовым работам, получили подарки. И особый восторг присутствующих вызвало оживление каждой фотографии средствами искусственного интеллекта (куда же теперь без него!). Так, бабушка, кормящая на фото кур во дворе, вдруг стала разбрасывать зерно, что-то при этом говоря дедушке, а кони из снимка обрели крылья и улетели…

Напоследок хочется пожелать каждому участнику, чтобы личный Пегас его никогда не покинул, а фотоискусству в целом – войти в новую эру под знаком ИИ без потерь!

#Астана #фотоконкурс #Ауыл нақыштары

