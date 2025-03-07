Не упустить свой шанс

Серик Жумабеков родился в 1984 году в селе Жетысу Ескельдинского района, где продолжает жить и сейчас. С детства он любил животных, не чурался никакой работы, но при этом не запускал и занятия в школе. Мальчик хорошо учился, понимая, что знания помогут ему продолжить учебу и обрести профессию. Большая семья, а в ней помимо Серика росли еще семеро детей, требовала больших затрат, и юноша решил помочь родителям, устроившись работать конюхом. Любовь к животным и совсем не детская ответственность, с которой он подходил к любому делу, сыграли свою роль – сельчане доверили Серику табун из двухсот лошадей.

Лошади всегда были его страстью:­ в своих мечтах юноша видел себя владельцем конефермы, где выращивали бы и пестовали породистых скакунов для байги.

Но планы в одночасье рухнули, когда после травмы Серик вдруг стал терять зрение. Родственники возили его по глазным клиникам и институтам страны в надежде услышать утешительный диагноз от врачей, но вернуть зрение, к сожалению, не удалось.

– Я как будто выпал из жизни, – вспоминает первые годы своей «темной» жизни Серик Жумабеков. – Не представлял, что мне делать дальше. Трудно было привыкать все время ориен­тироваться на слух и каждый предмет постигать на ощупь. Но я привык, взял себя в руки и решил – несмотря на все превратности судьбы, надо двигаться вперед.

Серик окончил специализированное образовательное учреждение для людей с нарушениями зрения, где получил профессию библиотекаря. Сейчас работает в районной библиотеке, и главное его занятие – обучать слабовидящих людей работе с тифлосредствами.

– Они же могут читать пальцами, для этого существуют в мире миллионы книг, набранных шрифтом Брайля, – рассказывает Серик. – Есть огромный реестр тифлотехники, и часть ее доступна для казахстанских инвалидов по зрению. Слепым и слабовидящим нужно учиться пользоваться этой техникой, чтобы улучшить качество своей жизни.

Сейчас почти шестьдесят инвалидов по зрению находятся «под крылом» библиотекаря Серика Жумабекова.

– Я таким образом отдаю человеческий долг своему наставнику Куанышу Капанову, судьба которого похожа на мою. Этот мужчина научился жить в полную силу сам и научил этому меня. Сейчас он еще и руководит неправительственной организацией, выполняющей важные социальные функции, – говорит он.

Серик старается вовлечь своих подопечных не только в чтение, но и в общение с окружающим миром, приглашая их к участию в культурно-массовых мероприя­тиях, проводимых в районе.

– Предлагаю для начала принять участие в культурных проек­тах нашей библиотеки, – рассказывает Серик. – Каждый раз, когда у нас устраивают мероприятия, я приглашаю на него и слабовидящих читателей. Для меня это очень большая ответственность, для них – возможность выйти за пределы зоны комфорта, понять, хотят ли они двигаться дальше.

В библиотеке к Серику прислушиваются, его мнение уважают. Заведующая библиотекой Бахыт­гуль Ергалиева рассказывает:

– Количество читателей благодаря Серику у нас значительно увеличилось. Интересуются, кстати, разной литературой. И это очень радует. Мы даже планируем закупить дополнительно технические спецсредства для них.

Но не только работа в библиотеке занимает все время Серика Жумабекова: он создал подсобное хозяйство, где разводит лошадей.

– Конечно, я не обошелся бы без помощи моей любимой жены Акмарал, – рассказывает наш герой. – Она и мои глаза, и источник вдохновения для меня, и человек, который морально поддержит, когда собственного духа уже не хватает. Акмарал занимается финансовой стороной нашего хозяйства, производством, продажей саумала, кумыса. Я ей безгранично доверяю.

– Ухаживать за лошадьми нетрудно, особенно тем, кто с детст­ва приучен к сельскому труду, – вступает в разговор Акмарал. – А еще эти благородные животные заряжают человека особой энергетикой. Нам с мужем любовь к лошадям, наверное, передалась от предков. Мы счастливы, работая по хозяйству вместе.

Скота, по сельским меркам, у Серика и Акмарал не много: 10 лошадей, несколько коров. Но лошади казахской породы джебе выносливые, они всегда востребованы на рынке.

А недавно Серик Жумабеков стал хозяином и лошади арабских кровей, купил он ее на племзаводе в России. А жеребенка английской породы подарил ему меценат, один из руководителей Национальной федерации конных видов спорта. Породистые лошади – источник постоянной заботы, им нужны специальный рацион, витамины, прогулки по графику.

– Зато теперь в нашем хозяйстве как бы два направления, – продолжает Серик Жумабеков. – Мы держим скот на молоко, кумыс и мясо, но также разводим и породистых лошадей для состязаний.

Когда спрашиваешь Серика, что для него коневодство – хобби или профессия, он даже не знает, что ответить.

– Я теперь имею возможность заниматься тем, что люблю, к тому же это приносит существенный доход – по сельским меркам считаюсь очень обеспеченным человеком, – улыбается он.

В планах у семейной пары – расширение подсобного хозяйства: хотят больше разводить скаковых лошадей, но так же, как и прежде, держать дойный скот, кормить покупателей свежей молочной продукцией по доступной цене.

А любому из юношей Серик советует всегда идти к своей мечте, пускай и «стаптывая на камнях сапоги».

– Если ты зрячий, если просто здоров, ты уже счастливый на сто процентов, – утверждает он. – Но даже если судьба тебя потрепала, как и меня в свое время, всегда есть шанс изменить свою жизнь к лучшему.