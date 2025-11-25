В ходе рейдов и профилактических мероприятий сотрудники департамента по ЧС выявили 36 нарушителей, сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС. Все они привлечены к административной ответственности по статье 412 КоАП РК. Как отмечают спасатели, каждый из них мог стать потенциальной жертвой несчастного случая.

Опасения специалистов небезосновательны. В Акмолинской области уже зафиксирован один смертельный случай: в Шортандинском районе погиб рыбак, провалившись под лед. В Кокшетау трое детей также оказались в воде, после того как хрупкий лед не выдержал их веса. К счастью, трагедии удалось избежать – ребят спас неравнодушный горожанин Сергей Цупкин.

В департаменте по ЧС подчеркивают: безопасной считается толщина льда не менее 10 см для одиночного выхода и от 20 см – для группы людей. По данным спасателей, на сегодняшний день на озерах региона толщина льда не превышает 8 см, а на реках ледовый покров еще и вовсе не сформировался.