Нечего беспокоиться – Абаев о поправках в правила аккредитации журналистов

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в кулуарах заседания Правительства РК заявил, что предлагаемые поправки в правила аккредитации журналистов не будут ограничивать доступ к освещению мероприятий, передает корреспондент Kazpravda.kz
Напомним, МИК РК выступил с инициативой по изменению правил аккредитации СМИ на мероприятия. В то же время журналисты считают, что это противоречит Конституции и закону о СМИ, а также ограничивает свободу слова. Согласно предполагаемым поправкам, лишиться аккредитации можно, к примеру, за несоблюдение регламента мероприятия или если в зале проведения мероприятия не будет хватать сидячих мест.
"Мы опубликовали эти поправки и правила для того, чтобы журналисты высказали свои замечания, претензии и пожелания. После того, как все обработаем, мы еще раз эти правила опубликуем. Они будут публиковаться до того времени, пока мы не придем к единому мнению. Поэтому нечего беспокоиться", – сказал Абаев.
Министр заверил, что вопрос защиты полномочий журналистов также будет учитываться в поправках.
"В рамках этих же правил мы готовы принять все пожелания по дальнейшему укреплению журналистского сообщества. Напишите. Многие из журналистов сейчас идут на поводу эмоций. Я абсолютно уверен, что многие даже не читали этих правил", – отметил Абаев.
В свою очередь представители СМИ поинтересовались, имеет ли право журналист задавать спикеру вопрос, который не относиться к теме мероприятия.
"Я уверен, что журналист имеет право задавать любые вопросы, которые относятся к компетенции этого человека, если иное не оговорено в рамках формата встречи. В рамках круглого стола модератор имеет право попросить журналистов задавать вопросы по теме мероприятия. Это не будут ущемлением. Но после круглого стола человек должен ответить на любые вопросы касающиеся его деятельности. За это не могут лишить аккредитации", – отметил глава МИК РК.
Также он затронул вопрос нехватки мест на мероприятиях.
"Некоторые издания подают на аккредитацию по 7-8 журналистов. Мы хотели в рамках поправок сделать так, чтобы у всех был равный доступ к помещению. Формулировки надо отработать", – резюмировал Абаев.