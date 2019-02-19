Нечего беспокоиться – Абаев о поправках в правила аккредитации журналистов

Общество
Жанат Тукпиев
Фото Kazpravda.kz
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в кулуарах заседания Правительства РК заявил, что предлагаемые поправки в правила аккредитации журналистов не будут ограничивать доступ к освещению мероприятий, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Напомним, МИК РК выступил с инициативой по изменению правил аккредитации СМИ на мероприятия. В то же время журналисты считают, что это противоречит Конституции и закону о СМИ, а также ограничивает свободу слова. Согласно предполагаемым поправкам, лишиться аккредитации можно, к примеру, за несоблюдение регламента мероприятия или если в зале проведения мероприятия не будет хватать сидячих мест.

"Мы опубликовали эти поправки и правила для того, чтобы журналисты высказали свои замечания, претензии и пожелания. После того, как все обработаем, мы еще раз эти правила опубликуем. Они будут публиковаться до того времени, пока мы не придем к единому мнению. Поэтому нечего беспокоиться", – сказал Абаев.

Министр заверил, что вопрос защиты полномочий журналистов также будет учитываться в поправках.

"В рамках этих же правил мы готовы принять все пожелания по дальнейшему укреплению журналистского сообщества. Напишите. Многие из журналистов сейчас идут на поводу эмоций. Я абсолютно уверен, что многие даже не читали этих правил", – отметил Абаев.

В свою очередь представители СМИ поинтересовались, имеет ли право журналист задавать спикеру вопрос, который не относиться к теме мероприятия.

"Я уверен, что журналист имеет право задавать любые вопросы, которые относятся к компетенции этого человека, если иное не оговорено в рамках формата встречи. В рамках круглого стола модератор имеет право попросить журналистов задавать вопросы по теме мероприятия. Это не будут ущемлением. Но после круглого стола человек должен ответить на любые вопросы касающиеся его деятельности. За это не могут лишить аккредитации", – отметил глава МИК РК.

Также он затронул вопрос нехватки мест на мероприятиях.

"Некоторые издания подают на аккредитацию по 7-8  журналистов. Мы хотели в рамках поправок сделать так, чтобы у всех был равный доступ к помещению. Формулировки надо отработать", – резюмировал Абаев.

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
В Сеуле провели соревнования по сну
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
В Астане начался второй этап LRT
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Вручены государственные награды от имени Президента
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуж…
Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]