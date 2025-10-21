Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице началась Неделя национальных анимационных фильмов, приуроченная ко Дню Республики, 35-летию Декларации о государственном суверенитете и Международному дню анимации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Открытие стало заметным культурным событием, объединившим студентов творческих специальностей, детей и их родителей, молодых художников и поклонников отечественного кино.

Первым показом недели стал полнометражный мультфильм «Алтын адам» — история о храбрости, национальной гордости и силе духа.

В течение пяти дней зрителям покажут лучшие работы казахстанских аниматоров — как оцифрованные классические ленты, так и новые проекты: «Мұзбалақ», «Аксак кулан», «Дерево Амен ага» и другие.

В ведомстве отметили, что неделя призвана популяризировать национальную анимацию, поддержать молодых авторов и пробудить интерес к отечественной культуре.

Все показы проходят с 20 по 24 октября по адресу: ЦКЗ «Казахстан», проспект Мәңгілік Ел, 10/1 вход свободный. Начало ежедневно в 16:00.