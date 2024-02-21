Недовольны розничной торговлей

Экономика
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Юлия Пулина, область Улытау

Более чем четырехкратно выросло за минувший год число обращений граждан в региональный департамент торговли и защиты прав потребителей.

фото из архива "КП"

Более половины всех жалоб (66% обращений), поступивших в областной департамент, касались розничной торговли. За отчетный период рассмотрено 253 заявления региональных потребителей по поводу нарушений их прав, сообщил на аппаратном совещании у акима области руководитель ведомства Женисбек Ахметов. В сравнении с 47 эпизодами, рассмотренными за шесть месяцев 2022 года, число жалоб увеличилось на 438%.

В первую очередь, по мнению главы департамента, это говорит об изменениях в поведении самих потребителей, требующих повышения качества товаров и услуг. С другой стороны, данный факт свидетельствует о росте числа недоб­росовестных предпринимателей.

По данным Женисбека Ахметова, больше всего улытаусцы недовольны товарами и услугами в сфере розничной торговли. Причем это напрямую связано с ростом числа сделок посредством Интернета. Люди также обращаются с жалобами на низкое качество бытовых, медицинских и образовательных услуг, работу жилищно-коммунальных организаций.

В 2023 году, по словам руководителя департамента, были защищены права потребителей на сумму 13,9 млн тенге. В целом за год заявлений поступило на сумму ущерба свыше 15,1 млн тенге.

То есть удовлетворено 92% пос­тупивших обращений. Тогда как за шесть месяцев 2022 года потребителям были возвращены денежные средства по 85% заявлений.

Чаще всего улытаусцы жалуются на низкое качество приобретенных товаров, отказ продавцов в возврате средств, а также недоставку заказанных товаров в срок.

Специалисты департамента в сот­рудничестве с коллегами из сферы госдоходов практикуют плановые проверки торговых точек. В результате выявляются факты продажи продуктовых товаров социального значения с превышением установленной торговой надбавки (15%).

В этой связи 51 владелец торговой точки привлечен к административной ответственности, из них 30 оштрафованы на сумму 1,6 млн тенге (в упрощенном порядке – в размере 802 тыс. 125 тенге). 18 бизнесменов получили штрафы за то, что не указывали цены реализуемых товаров.

Благодаря сигналам потребителей на полках магазинов также выявлены некачественные продукты без надлежащей маркировки. Просроченные молочные продукты известного бренда, к примеру, продавал индивидуальный предприниматель из Жезказгана.

С целью защиты прав потребителей и выявления некачественной, опасной пищевой продукции в области Улытау создаются мониторинговые группы в рамках концепции «Качественный продукт». Также предпринимаются шаги по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

Среди подобных мер – товарная интервенция, контрактация осенних овощей и других видов СЗПТ, выпечка социального хлеба, расширение ассортимента социально значимых продовольственных товаров, налаживание прямых торговых связей с товаропроизводителями, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

В феврале текущего года отмечено снижение цен по девяти категориям: на рожки, рис, гречневую крупу, подсолнечное масло, творог, картофель, морковь, репчатый лук и капусту.

Работа в данном направлении, в том числе по запуску инвестиционных проектов с целью дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности региона, по уверениям чиновников, будет продолжена.

#торговля #жалобы #права потребителя #обращение граждан

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