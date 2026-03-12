Цены на нефть выросли на 9% после атаки на танкеры у берегов Ирака

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По состоянию на 09:54 по времени Астаны стоимость майских фьючерсов на марку Brent увеличилась на 9,5% относительно предыдущего закрытия — до 100,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 8,78%, до 94,91, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В четверг глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси сообщил, что работу нефтяных портов страны приостановили после атаки на два танкера возле Басры.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.