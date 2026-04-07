Десятки нарушителей зафиксированы в четырех районах и областном центре

С начала 2026 года прокуратура области выявила 87 земельных участков общей площадью свыше 73 тыс гектаров, не используемых по целевому назначению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

В Акжарском, Жамбылском, Уалихановском районах и районе имени Г. Мусрепова землепользователи не использовали по назначению 86 сельхозучастков.

В Петропавловске в нарушение требований Кодекса субъект предпринимательства на протяжении длительного времени не использовал земельный участок площадью 12,5 га, предназначенный для коммерческой деятельности.

«По актам прокурорского надзора 7 земельных участков общей площадью 4 447 гектаров с кадастровой стоимостью 362,9 млн тенге возвращены в государственную собственность. По остальным земельным участкам работа продолжается», – говорится в публикации.

Там же добавили, что в соответствии с Посланием Главы государства от 2 сентября 2024 года местными исполнительными органами проводится работа по предоставлению возвращенных земель добросовестным землепользователям.

Надзорный орган продолжает системную работу по обеспечению законности и предупреждению нарушений в сфере земельных отношений.