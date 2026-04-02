Ученые идентифицировали новый вид сумчатой лягушки в перуанской Амазонии, которая несет свои яйца, а затем детенышей в своеобразной сумке на теле

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Названный Gastrotheca mittaliiti, этот вид имеет длину от 2,7 до 3,3 сантиметра и был обнаружен в горной экосистеме региона Амазонас, на границе с Эквадором, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Лягушка имеет ярко-зеленый окрас и небольшие выступы на спине. Ее уникальная особенность заключается в том, что яйца развиваются в спинном мешочке, не завися от водной среды, как у других лягушек.

Количество особей в дикой природе остается неизвестным, но исследование классифицирует этот вид как "сильно находящийся под угрозой", в частности из-за влияния изменения климата и лесных пожаров на его среду обитания.

«Это еще одно доказательство огромного природного богатства, которым мы обладаем. Многие виды еще предстоит открыть», - сообщил AFP Мануэль Олива, директор перуанского Исследовательского института устойчивого развития.

Открытие, сделанное в сотрудничестве с учеными из Флоридского международного университета и Севильского университета, было опубликовано в новозеландском научном журнале Zootaxa.