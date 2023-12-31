Нелётная погода в столице: пассажиров размещают в отелях

При этом гостиницы Астаны переполнены в связи с новогодними праздниками, передает Kazpravda.kz

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Авиакомпания Air Astana сообщает, что из-за непрекращающегося снегопада и сильного ветра в городе Астане ограничены вылеты и прибытия рейсов, а проведение антиобледенительной обработки воздушных судов осложнено.

Air Astana предоставляет пассажирам отмененных рейсов возможность бесплатного перебронирования и возврата стоимости билетов по месту приобретения.

"Сейчас авиаперевозчик по мере возможности размещает пассажиров в отелях, что осложняется переполненностью гостиниц в преддверии праздничных выходных. Для оперативной обработки запросов пассажиров усилен состав сотрудников центра бронирования и информации, а также службы наземного обслуживания в Астане", - говорится в сообщении.

Авиакомпания продолжает следить за изменениями погодных условий и предпримет все усилия, чтобы доставить пассажиров до пункта назначения, как только это станет возможным