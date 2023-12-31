Нелётная погода в столице: пассажиров размещают в отелях

При этом гостиницы Астаны переполнены в связи с новогодними праздниками, передает Kazpravda.kz
Авиакомпания Air Astana сообщает, что из-за непрекращающегося снегопада и сильного ветра в городе Астане ограничены вылеты и прибытия рейсов, а проведение антиобледенительной обработки воздушных судов осложнено.
Air Astana предоставляет пассажирам отмененных рейсов возможность бесплатного перебронирования и возврата стоимости билетов по месту приобретения.
"Сейчас авиаперевозчик по мере возможности размещает пассажиров в отелях, что осложняется переполненностью гостиниц в преддверии праздничных выходных. Для оперативной обработки запросов пассажиров усилен состав сотрудников центра бронирования и информации, а также службы наземного обслуживания в Астане", - говорится в сообщении.
Авиакомпания продолжает следить за изменениями погодных условий и предпримет все усилия, чтобы доставить пассажиров до пункта назначения, как только это станет возможным
"Благодарим пассажиров за понимание и просим следить за статусом рейсов на официальном сайте компании. В случае возникновения вопросов авиакомпания просит пассажиров обращаться по следующим номерам: +7 727 244 4477; +7 7172 584477; +7 702 702 4477. Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78", - отметили в Air Astana.