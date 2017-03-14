Нельзя допустить провала разъяснительной работы по медстрахованию – Сагинтаев

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства
подверг критике Министерство здравоохранения и региональные акиматы за неудовлетворительную работу по разъяснению принципов обязательного социального медицинского страхования, передает Kazpravda.kz.
"Мы уже стоим на этапе запуска обязательного медицинского страхования. Это касается каждого казахстанца, и нам необходима четкая работа как со стороны здравоохранения, так и со стороны работодателя. Определенная работа проводится, но она имеет низкую активность как со стороны Министерства здравоохранения, так и со стороны местных исполнительных органов. Анализ говорит о малом охвате населения", – заявил Сагинтаев.
По словам Премьера, в прошлом году он даже специально посмотрел в Youtube поясняющий ролик.
"Неплохой ролик. Но его посещаемость просто минимальная – всего 4 тысячи в течение 10 месяцев. Если мы здесь провалимся, то потом получим большой негативный настрой со стороны населения. Минздраву совместно с акимами необходимо сконцентрировать усилия на разъяснительной работе", – поручил глава Кабмина.
Напомним, что срок выплат по ОСМС и начала функционирования системы медстрахования перенесены на 1 января 2018 года.