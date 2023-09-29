Немецкая HMS Bergbau AG представила Токаеву инвестпроект на 500 млн долларов

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в Берлине (Германия) председателя правления компании HMS Bergbau AG Денниса Швиндта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан приветствует иностранных инвесторов и готов обеспечить им благоприятные условия для успешной реализации проектов.

Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений развития сотрудничества является добыча и переработка редкоземельных металлов, указав на растущую потребность в литие со стороны экономик развитых стран мира.

Как сообщил президент, Казахстан прилагает все усилия для создания благоприятной экосистемы регулирования для горнодобывающей промышленности.

В свою очередь руководитель HMS Bergbau AG представил проект по строительству горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области. По его словам, общая сумма планируемых инвестиций составит 500 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность таких инвестиционных проектов для экономики страны и поддержания ее конкурентоспособности на мировой арене.

HMS Bergbau AG является одной из ведущих независимых компаний в Германии, занимающейся разведкой и добычей твердых полезных ископаемых. Она ведет активную работу по добыче сырья в США, Сингапуре, ЮАР, Индонезии, Польше, ОАЭ, Ботсване. Также имеет представительства в Китае, Индии, Кении, Малайзии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш и Вьетнаме.

 

#Токаев #президент #экономика #инвестиции #международное сотрудничество #Германия #ГОК

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