Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты

Барьеры вне закона

Изменить концептуальные подходы в деятельности госорганов, акцентировав внимание на оказании помощи предпринимателям в преодолении административных барьеров, предложили прокуроры на форуме «Поддержим бизнес вместе».

За «круглым столом» собрались руководители акимата и прокуратуры Западно-Казахстанской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ербол Устемиров, представители бизнес-сообщества региона. И обсудить им было что.

Несмотря на существующие механизмы поддержки предпринимательства, бизнес продолжает испытывать ущерб от действий или бездействия государственных органов, отметил аким области Гали Искалиев. Это и несовершенство законодательства, и факты коррупции.

Подчеркивая необходимость перезагрузки экономической политики, уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов отметил, что за 6 лет деятельности института бизнес-омбудсмена наблюдается снижение числа жалоб в сфере бизнеса. Главными из них остаются вопросы, связанные с землеустройством, госзакупками, налогообложением. По поручению Главы государства совместно с органами прокуратуры ведется совместная работа по ограждению бизнеса от незаконного вовлечения в орбиту уголовного преследования.

– По итогам прошлого года по 8 главе УК РК «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности» в отношении бизнесменов было возбуждено 1 707 дел. С одной стороны, это достаточно значительная цифра. Но если вспомним 2015-й, когда этот показатель составлял 7 800, увидим снижение в разы. С другой стороны, из 1707 дел 444, или 26%, закрыто по реабилитирующим обстоятельствам. Таким образом, каждый четвертый из этих бизнесменов был вовлечен в орбиту уголовного преследования необоснованно, – подчеркнул Рустам Журсунов.

По словам заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Ербола Устемирова, на сегодня палатой совместно с Генеральной прокуратурой разрабатывается новая форма учета по незаконному преследованию предпринимателей.

– Мы планируем обобщать правоохранительную практику по уголовным и административным делам, контрольно-надзорную деятельность госорганов, – рассказал он.

Остановившись на основных направлениях работы региональной палаты предпринимателей по защите бизнеса и устранению административных барьеров, директор РПП «Атамекен» Нуржан Максотов отметил, что по итогам четырех месяцев текущего года от бизнесменов поступило свыше 40 обращений, из них более половины положительно рассмотрены в пользу предпринимателей.

Защищены имущественные права на сумму около 140 млн тенге. Обращения от предпринимателей в основном поступают по таким вопросам, как госзакупки, земельные отношения, субсидирование, налоговое, таможенное, тарифное регулирование, гражданско-правовые споры между предпринимателями. С начала 2021 года выявлено 27 административных барьеров на республиканском и 18 – на региональном уровнях. Все они внесены в республиканский реестр и направлены на рассмотрение соответствующих министерств и уполномоченных ведомств.

Дает свои результаты и работа Совета по защите прав предпринимателей и предупреждению коррупции, созданного при палате предпринимателей. По итогам 2021 года проведено 16 заседаний структуры, в текущем году – пять, рассмотрено 32 вопроса, касающихся проблем, с которыми систематически сталкиваются предприниматели. В соответствующие органы передано более 90 предложений, направленных на предотвращение и устранение барьеров.

По словам спикера, одним из приоритетов в работе РПП является взаимодействие с органами прокуратуры, так как это позволяет своевременно выявлять административные барьеры и коррупционные риски и принимать соответствующие меры.

О том, насколько бизнесу требуется защита, говорят следующие цифры. За последние два года прокурорами защищены права более 14 тыс. предпринимателей, в том числе материальные – на сумму более 801 млн тенге, а также отменены незаконно наложенные меры запретительно-ограничительного характера.

К примеру, областной филиал АО «КазТрансГаз Аймак», пользуясь своим доминирующим положением, в договоры розничной реализации газа необоснованно внес требования о применении повышенного коэффициента при превышении среднесуточной нормы потребления газа. Кроме того, в нарушение законодательства более 3 тыс. предпринимателей обязали ежедневно передавать информацию о фактически полученных объемах газа, тогда как этой работой должны заниматься контролеры газоснабжающей компании.

По акту прокурорского надзора указанная неправомерная практика монополиста была прекращена.

В Таскалинском районе установлены нарушения при заключении договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения. В частности, в договорах акиматом района не указывались даты истечения срока аренды. Это привело к тому, что предприниматели лишились земель из-за пропуска срока продления. После вмешательства прокуратуры более 60 предпринимателей вернули свое право на продление аренды.

Говоря о поддержке бизнеса, прокурор Западно-Казахстанской области Жандос Умиралиев указал на такую проблему, как излишний бюрократизм.

– Даже для открытия простого ларька фастфуда требуется выполнить более 30 условий и процедур согласования. Сегодня эти устаревшие нормы лежат бременем на частных предпринимателях, которые вместо непосредственной работы месяцами заняты собиранием документов. Поэтому многие продолжают оказывать услуги на дому. Бизнес не развивается, он скован административными барьерами, а порой и абсурдными нормами и правилами, – подчеркнул прокурор области. – Поэтому предлагается полностью пересмотреть и изменить концептуальные подходы в деятельности госорганов, акцентировав внимание на оказание реальной помощи бизнесу в преодолении существующих запретов и ограничений.

При таком подходе прокурорские полномочия будут использованы для опротестования и отмены тех нормативных и подзаконных актов, которые послужили основанием для отказа уполномоченного органа в удовлетворении требований предпринимателя. Принятие такой концепции и ее применение будут способствовать созданию условий для развития бизнеса, а также вовлечения в него новых предприимчивых молодых бизнесменов, выхода из «тени» самозанятых.

Другая важная часть – порядок осуществления прокурорского надзора в сфере уголовного судопроизводства.

– Уже сегодня нами в рамках трехзвенной системы пересмотрена практика уголовного преследования, – отметил прокурор. – Минимизировано вовлечение субъектов бизнеса в уголовный процесс. По области регистрация таких дел снизилась в два раза. В отношении более чем 20 предпринимателей прекращены дела. Нами поднят вопрос отмены нормы о возможности обжалования актов департамента внутреннего государственного аудита только госорганами. Предлагается по аналогии обжалования налоговых актов дать право обжалования всем проверяемым субъектам.

К примеру, из 13 уголовных дел, зарегистрированных в области по фактам нарушения налогового законодательства за 2019–2021 годы, прекращено со снятием с учета всего одно (!) дело, тогда как из 41 дела, начатого по актам ДВГА, более половины в последующем прекращены ввиду неподтверждения выводов аудита.

– Отсутствие правового механизма участия в проверках и обжалования актов государственного аудита приводит к вовлечению предпринимателей в орбиту уголовного преследования, финансовым затратам на адвокатов, отвлечению средств на проведение независимых дорогостоящих экспертиз, – подчеркнул Жандос Умиралиев. – Предлагаемые поправки обеспечат своевременность реагирования на нарушения прав бизнеса и позволят пресекать их до наступления негативных последствий.

Итогом форума стало подписание совместной Дорожной карты по защите бизнеса на 2022–2023 годы. Ее реализация позволит решить многие системные проблемы, в частности, в сфере кредитования, земельных отношений, государственных закупок, пресечения фактов необоснованного преследования предпринимателей и втягивания их в орбиту уголовного судопроизводства.