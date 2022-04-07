Культура
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Ксения Денисова

Необычная творческая идея воплощена в знаменитом спортивном комплексе страны.

Совместить красоту и силу, прекрасное и здоровое, изящное и крепкое решили во Дворце спорта им. Балуана Шолака. Неожиданная идея организовать в спорткомплексе галерею современного искусства родилась на совещании руководства этого учреждения, и, кажется, многим понравилась.

Обновленное фойе дворца спорта нуждалось в особом наполнении, и творческий подход к решению этого вопроса завершился открытием выставочного пространства с неслучайным названием «Триумф».

Воплощение задумки создания художественной галереи состоялось с благословения директора Дома спорта Алмата Амирешова и в тесной коллаборации с правлением Союза художников РК. Название площадка получила вполне символичное и объединяющее. Триумф – блестящий успех, победа, торжество – или то, к чему стремятся и спортсмены, и люди искусства.

Для создания экспозиции решили пригласить профессионального куратора, искусствоведа Союза художников Юрия Марковича. В свое время он соз­давал и руководил обновлением менеджмента таких организаций, как галерея «Рух» и два крупных банка страны, музей «Умай», художественные салоны.

Выставочное пространство во Дворце спорта им. Балуана Шолака будет постоянно действующим художественным центром. На его открытии была представлена выставка «Коктем», посвященная Наурызу. Экспозицию составили живопис­ные полотна 30 современных художников Алматы, членов профессионального сою­за и других ассоциаций. Многие авторы хорошо известны широкой публике. Это Умирбек Жубаниязов, Максим и Евгения Ведерниковы, Шамиль Гулиев, Азат Табиев, Гульжамал Тагенова, Евгений Фридлин и другие. В общей сложности мастера выставили более 100 картин, в которых отражена тема весны, обновления, новых возможнос­тей, счастливой жизни в большой и дружной семье народов Казахстана.

Галерея современного искусства «Триумф» станет и творческой площадкой для встреч художников, деятелей искусств, критиков и спортсменов.

Популярное

Все
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
Дорожные госзакупки с заведомо некорректными требованиями провели в Усть-Каменогорске
Первую сетевую инженерную школу запустили в Казахстане
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, рассказала тренер по детской безопасности
Почему новые поправки по защите детей от вредоносного контента из Сети вызывают опасения у экспертов
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Кадровые назначения , Культура
Актоты Раимкулова получила новое назначение
Культура
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова от…
Культура
Чем интересны древние городища Жанкент, Чирик-Рабат, Бабиш …
Культура
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти …
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021