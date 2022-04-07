Необычная творческая идея воплощена в знаменитом спортивном комплексе страны.

Совместить красоту и силу, прекрасное и здоровое, изящное и крепкое решили во Дворце спорта им. Балуана Шолака. Неожиданная идея организовать в спорткомплексе галерею современного искусства родилась на совещании руководства этого учреждения, и, кажется, многим понравилась.

Обновленное фойе дворца спорта нуждалось в особом наполнении, и творческий подход к решению этого вопроса завершился открытием выставочного пространства с неслучайным названием «Триумф».

Воплощение задумки создания художественной галереи состоялось с благословения директора Дома спорта Алмата Амирешова и в тесной коллаборации с правлением Союза художников РК. Название площадка получила вполне символичное и объединяющее. Триумф – блестящий успех, победа, торжество – или то, к чему стремятся и спортсмены, и люди искусства.

Для создания экспозиции решили пригласить профессионального куратора, искусствоведа Союза художников Юрия Марковича. В свое время он соз­давал и руководил обновлением менеджмента таких организаций, как галерея «Рух» и два крупных банка страны, музей «Умай», художественные салоны.

Выставочное пространство во Дворце спорта им. Балуана Шолака будет постоянно действующим художественным центром. На его открытии была представлена выставка «Коктем», посвященная Наурызу. Экспозицию составили живопис­ные полотна 30 современных художников Алматы, членов профессионального сою­за и других ассоциаций. Многие авторы хорошо известны широкой публике. Это Умирбек Жубаниязов, Максим и Евгения Ведерниковы, Шамиль Гулиев, Азат Табиев, Гульжамал Тагенова, Евгений Фридлин и другие. В общей сложности мастера выставили более 100 картин, в которых отражена тема весны, обновления, новых возможнос­тей, счастливой жизни в большой и дружной семье народов Казахстана.

Галерея современного искусства «Триумф» станет и творческой площадкой для встреч художников, деятелей искусств, критиков и спортсменов.