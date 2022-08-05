Непокоренный Бурхан-Булак

Знаменитый водопад Бурхан-Булак природа спрятала вдали от цивилизации для сохранения первозданной красоты и уникальности на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Он расположен в Коринском ущелье на восточном склоне Жунгарского Алатау. Добраться до самого высокого водопада в Казахстане не так просто, но оно того стоит.

Жить рядом с такой красотой и не посетить водопад было просто невозможно. Рюкзаки на плечи и – в машину. Шесть часов по крутой горной дороге. Насыпи, скалы... Водитель тяжелой машины уверенно едет по давно изученной дороге, а мы любуемся окружающей красотой, от которой невозможно оторвать глаз.

Столько раз слышала про Коринское ущелье, а увиденное просто поразило. По дороге мы несколько раз останавливались, чтобы просто полюбоваться лесами, вдохнуть полной грудью горный пьянящий воздух. Вековые ели, пихты сменяются светлыми березовыми рощами. А какие травы! Таких цветов не увидишь больше нигде. Богатый цветочный ковер словно приглашает остановиться здесь, отдохнуть от городской суеты: лечь, раскинуть руки и смотреть в высокое летнее небо. Именно в эти минуты ты чувствуешь особую связь с родной природой, ощущаешь себя частью огромного безграничного мира. В эти неповторимые минуты и благодаришь Создателя, одарившего тебя, твою землю таким богатством, и замираешь в восторге, понимая, что это и есть счастье в самом большом понимании.

Конечно, жителя степного края могут по пути испугать массивные вертикальные скалы. Но нам, проходившим не раз по тропам Жунгарского Алатау, это привычное занятие. Поднимаемся выше и наблюдаем, как меняется окружающая природа: краски становятся менее яркими, а пейзаж – более суровым. Со скалистых вершин бегут сотни мелких водопадов.

Дорога занимает чуть больше шести часов. Приехали, а усталос­ти как не бывало. Расположились мы в деревянных гостевых домиках. Эти услуги предоставлены общественным объединением «Немецкий Дом». Надо сказать, что вдали от цивилизации для туриста созданы все возможные условия. Построены четыре небольших домика и два двухэтажных коттеджа. На первом этаже расположены двухместные и трехместные номера, а на втором могут разместиться сразу восемь человек. Строится еще дом. Все это создано благодаря председателю Талдыкорганского общества немцев «Видергебурт» Владимиру Молодцову. Его дочь Мария Адинбекова рассказывает: «Когда мы впервые приехали сюда, папа поделился со мной своими планами по развитию этой туристической зоны. Но только через полтора года появилась небольшая возможность, и мы поставили первую юрту. Я вышла замуж и свой медовый месяц провела не за границей, а рядом с Бурхан-Булаком. Для нас, молодоженов, папа поставил еще одну юрту. Постепенно юртовый аул вырос до пяти домов. Ставили и палаточные домики, а позже построили деревянные здания. Я живу в России, в Воронеже. Но каждый год в сезон приезжаю и помогаю семье. С одной стороны, поддержка папы, с другой – возможность отдохнуть летом в одном из самых красивых уголков Казахстана. Каждый, кто приезжает сюда, заряжается энергией на целый год, отдыхая от Интернета и городской суеты. Самое интересное, что поток туристов не обрывается до поздней осени».

По сложному туристическому маршруту Талдыкорган – Текели – Коринское ущелье и обратно вез нас опытный водитель Серик Есенберлинов. В беседе с нами он подчеркнул, что семь лет возит туристов по этой дороге. Зная каждую неровность и каждый выступ на своем пути, он всегда предельно внимателен. По-другому никак нельзя. Горная дорога, впрочем, как и любая другая, не прощает ошибок.

После небольшого отдыха мы двинулись в сторону Бурхан-Булака. Вот он передо мной: красивый, величественный, непокоренный, мощный. Невольно вспоминаются легенды, которыми просто овеяна эта земля. Эта трагедия любви бедного юноши Бурхана и красавицы Коры из богатой семьи. Вечный сюжет: богатая родня выступает против союза молодых людей. Влюбленного Бурхана запирают в темнице высоко в горах. Но разве можно удержать любовь?! Он вырывается из далекой вершины и мчится навстречу к любимой водопадом. А Кора стала бурной рекой. Теперь они навеки вместе. Красивая легенда, словно отражение души нашего народа, где для настоящей любви просто не может быть преград.

Кто знает, какое одинокое серд­це матери породило другое сказание о неразумном сыне Бурхане. Вместо тихой спокойной девушки наперекор матери сын полюбил своенравную гордую Кору. Мать запирает сына высоко в горах, в замке. Он вырывается горным водопадом, чтобы соединиться навсегда с любимой Корой. Бурхан и Кора вместе, а безутешная мама плачет ручьем, прозванным в народе Слезами матери.

Ах, какое это чудо – творчество моего народа! Какая мощь и сила его таланта скрыта в этих прос­тых легендах! Сразу представляю наших бабушек и дедушек, сотни лет кочующих по жайляу в Капальских горах Жунгарского Алатау. Заканчивались тяжелые переходы, наступало время благоденствия. В каждой юрте звучала домбра, за чашкой горячего чая шли долгие беседы. Где-то зарождалась любовь, и, словно даря надежду, снова и снова люди пересказывали легенды о любви. Своенравный Бурхан и удивительная Кора могли жить, любить и бороться за свое счастье в каждом казахском ауле. Может, поэтому эти легенды дошли до наших времен, сохранились и раскрывают нам вечную сущность любви, основы всей жизни человека. Любовь ведет нас и к познанию своего родного края, любовь заставляет двигаться вперед, открывая новые места, новые достопримечательности, которые навсегда займут свое место в наших сердцах.

...Красота, любовь, легенды – все это кружит голову как чис­тый горный воздух. Мы смогли увидеть только три каскада водопада. Есть и четвертый, но до него очень трудно добраться. Конечно, остановились у Текелийской ступы. Камень высотой в три метра. На нем можно увидеть наскальное изображение Будды. В самом центре углубление с водой. Она считается святой. Каждый турист старается испить из этой своеобразной чаши. Это место силы четырех стихий, неслучайно выбранное древними людьми.

«Святой камень» также невозможно не заметить. Огромный, белый, он сразу бросается в глаза, и ты невольно задумываешься, какая неземная сила сдвинула его с места? Может, это горный поток? А тогда рядом были бы еще камни. Значит, все-таки землетрясение. Именно об этом еще одно сказание этих мест. Когда-то в далекие времена в этих местах расположился аул. Люди мирно пасли скот, и, казалось, ничто не могло поменять установленный предками миропорядок. Как вдруг началось землетрясение. Со склона горы сорвался огромный валун и стремительно скатился вниз, сметая на своем пути все преграды. А внизу был аул, в одной из юрт рожала женщина. Вот-вот камень готов был раздавить все живое вокруг вместе с нерожденным малышом. Но, слава Всевышнему, камень остановился перед самой юртой. На свет родился здоровый малыш, а из уст народа – еще одна легенда. Его так и прозвали Святой камень – Аулие тас.

Коринское ущелье в последнее время стало привлекательным и для историков. На месте гибели сотни казахских батыров, защищавших родные земли от набегов врагов, расположена небольшая каменная гора. Так наши деды старались сохранить для потомков память о былых сражениях. Маленький памятник – свидетель большой истории нашего народа. Теперь здесь установлена памятная доска. Кто знает, может, однажды раскроют более подробно историю и этой земли.

Легенды, природа, безусловно, привлекают туристов в эти уникальные места. Текели и Коринское ущелье – красивые мес­та для развития внутреннего туризма. Только за одну поездку можно набрать море самых ярких впечатлений. А горы, если побывал в них один раз, манят снова и снова.

На этот раз мы увидели Бурхан-Булак, в планах увидеть второй – Тамшыбулак, расположенный так же глубоко в горах, но уже Капала. Посещая такие удивительные места природы, каждый раз хочется только одного – чтобы люди научились ценить красоту, сумели сберечь ее для будущих поколений. Иначе уже и внукам нечего будет показать.

А пока лето – дерзайте, спешите посетить как можно больше интересных мест родного края!