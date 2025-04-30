В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране проходят масштабные патриотические акции. Одними из первых к ним подключились казахстанские пограничники. Эстафета Победы стартовала от стен Брестской крепости в Беларуси и продолжила свой путь по территории Казахстана. По замыслу организаторов, это не просто символ памяти, но и духовно-воспитательное мероприятие, призванное отдать дань уважения подвигу победителей, передать молодому поколению идеи верности Отчизне, ценности мужества и патриотизма. Эстафета проходит вдоль государственной границы, связывая народы разных стран общей историей и наследием Великой Победы.

Пришедшие в парк алматинцы принесли с собой портреты своих родственников – героев, победивших фашизм. Состоялась передача факела Эстафеты Победы от группы департамента Пограничной службы КНБ по области Жетысу эстафетной группе департамента по Алматинской области. Прошла церемония чествования ветеранов Пограничной службы, а у Вечного огня с участием членов военно-патриотического клуба «Жас шекарашы» был выставлен почетный караул.

Выступая от лица командования и ветеранов-пограничников, генерал-майор Наиль Алдаев подчеркнул, что Эстафета Победы – это не просто символ или географическое движение, это народная память, дух нации, связующая нить между поколениями.

– Я – пограничник, офицер, посвятивший сознательную жизнь охране рубежей Родины. Для меня служба на границе – это не только безопасность, это высшая форма преданности стране, ответственность перед народом и потомками, – сказал он. – Победа подарила нам мир и стала фундаментом нашей независимости. Огонь Эстафеты Победы несет в себе веру в будущее нашей страны. Пусть дух Великой Победы горит в сердце каждого солдата!

Почетный ветеран Пограничных войск полковник в отставке Василий Шупейкин привел слова маршала Георгия Жукова, написанные им 26 июня 1941 года в газете «Правда»: «Как львы, дрались советские пограничники, принявшие на себя первый, внезапный удар подлого врага...»

– В уставе сказано: «Не жалея крови и самой жизни служить своей Родине». Это завет пограничников на все времена. И вплоть до сегодняшнего дня, даже когда разошлись по «национальным квартирам», пограничники сохранили свои традиции и ритуалы. Одна из традиций – преемственность поколений, пример которой мы сегодня и наблюдаем в виде передачи Эстафеты Победы, – говорил ветеран.

В завершение силами воинов-пограничников был дан концерт.