Пьяный водитель совершил смертельную аварию в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О дорожно-транспортном происшествии рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщается, водитель внедорожника на автодороге Павлодар – Семей совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 31029 - Волга, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автотранспортом, после чего опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП пассажир «Волги» скончался на месте. Водитель и другой пассажир с травмами доставлены в больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении», – говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.