Неустойчивой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 21-23 сентября, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В ближайшие дни неустойчивый характер погоды все еще сохраняется на севере, востоке, юге, юго-востоке страны, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

21 сентября на юге, 21, 23 сентября на востоке, 21-22 сентября на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока сильные осадки. Лишь на западе, северо-западе Казахстана, с влиянием западного антициклона, ожидается погода без осадков. На западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На севере, северо-западе и в центре страны ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.

В западных областях температура воздуха днем повысится до 24-30 тепла, на северо-западе страны – до 15-27 тепла, на севере республики понизится до 10-16 тепла, в центре основной фон – 10-23 тепла, на востоке понижение до 10-15 тепла, на юге – повышение до 20-28 тепла, юго-востоке – понижение до 12-22, в горных районах – 2-10 тепла.

 

 

#погода #Казгидромет #дожди #осень

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