«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы

94
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы в соцсетях рассказала о том, что подарила свою картину звезде боевиков

Фото: instagram.com/assolyaa

Портрет Джеки Чана, выполненный на ковре, знаменитости вручили в торжественной обстановке, сообщает Kazpravda.kz

В посте художницы отмечается, что на его фильмах выросло целое поколение. Благодаря актеру миллионы людей по всему миру начали заниматься спортом и боевыми искусствами.

«Джеки Чан – символ настойчивости и целеустремлённости. Он рос в бедности, но благодаря невероятной дисциплине и силе воли стал легендой мирового кино. Его пример напоминает нам: падения и трудности – это лишь ступени к вершине. И если идти до конца, то невозможное становится возможным. Для меня большая честь была увидеться, познакомиться и подарить картину такому великому человеку. Он - мой кумир», – пояснила автор.

В завершение она выразила уверенность, что грандиозный проект войдет в историю казахстанского кинематографа.

 

Напомним, художница ранее заинтриговала поклонников кадрами из аэропорта и пообещала рассказать продолжение истории. 

#портрет #Джеки Чан #художница #Асель Сабыржанкызы

