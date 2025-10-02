Фото: пресс-служба Президента РК

Рад приветствовать вас на Международном форуме Digital Bridge 2025. Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность гостям, которые специально приехали для участия в этом важном мероприятии.

Отдельно хочу отметить участие в работе Форума Его Превосходительства Президента Венгрии г-на Тамаша Шуйока, находящегося в Казахстане с официальным визитом. Уважаемый г-н Президент, я высоко ценю это. Уверен, Ваши идеи и инициативы внесут весомый вклад в развитие международного партнерства в сфере цифровых технологий.

Сегодня Digital Bridge стал важной площадкой для открытого диалога и выдвижения важных инициатив о будущем цифровой экономики и глобальной трансформации. В работе Форума с момента его создания приняли участие свыше 67 тысяч человек, более 500 IT-компаний и делегации из 100 стран. Казахстан, как ведущий цифровой хаб евразийского пространства, продолжит эту важнейшую работу и в будущем.

Мир вступил в эпоху искусственного интеллекта. Все мы становимся свидетелями того, как эта революционная технология кардинально меняет политику, экономику и повседневную жизнь миллиардов людей. По оценкам аналитиков, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта за последние годы превысили один триллион долларов. А его вклад в мировую экономику в ближайшее десятилетие может достичь семи триллионов долларов. Но это будет невозможно без ответственного использования данной технологии.

В настоящее время идут активные дискуссии об ответственности в сфере ИИ. В центре внимания – формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам. Наша задача – направить новые технологии во благо человечества, превратив их в ключевой фактор прогресса и сотрудничества.

Более тридцати лет назад Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия, сделав исторический выбор в пользу мира и безопасности. Сегодня наша страна столь же твердо заявляет, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях. Считаем недопустимым его применение в военной сфере, кибератаках, иных проектах, угрожающих международной стабильности.

На недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подтвердил готовность Казахстана участвовать в работе Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом под эгидой ООН. Мы приветствуем инициативы партнеров, включая предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ.

В этом году я посвятил свое Послание народу Казахстана вопросам цифровизации и искусственного интеллекта. Мы поставили перед собой четкую цель: Казахстан должен стать по-настоящему цифровой страной в течение трех лет. Это очень амбициозная задача. Поэтому мы сейчас активно работаем над созданием целостной цифровой экосистемы страны.

Вчера в Астане состоялось первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, посвященное вопросам образования. На заседании при участии ведущих мировых экспертов обсуждались ключевые вопросы развития человеческого капитала, были поставлены конкретные задачи. Хотел бы особо отметить, что было принято историческое решение об учреждении первого исследовательского университета в области искусственного интеллекта.

Кроме того, сегодня будет открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который можно назвать фабрикой идей и инноваций. В целом, Казахстан открыт для любого сотрудничества в этой области. Мы также планируем запустить в нашей стране второй суперкомпьютерный кластер.

Искусственный интеллект должен служить только благим целям. Благополучие человека превыше всего. Alem.ai призван стать глобальным центром, где технологии искусственного интеллекта будут внедряться максимально эффективно и в соответствии с этическими нормами. Очень важно ответственно применять технологию искусственного интеллекта. Новый университет и центр Alem.ai станут основой формирования единой экосистемы.

В своем Послании я подчеркнул, что построение цифрового государства – это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана. Поставлена задача в течение трех лет обеспечить полный переход к цифровому формату управления. Это означает глубинную трансформацию взаимоотношений государства с гражданами и бизнесом. Для этого создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Новый орган будет главным локомотивом цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Другими словами, общественная жизнь в нашей стране станет абсолютно иной, более технологической, современной, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации. Я неоднократно говорил, что наш народ должен с оптимизмом смотреть в будущее, не замыкаться в прошлом.

Сегодня мне показали работу виртуального члена Совета директоров «Самрук-Қазына», действующего на основе технологии искусственного интеллекта.Это первый проект в Центральной Азии, реализованный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели Alem LLM. Такие решения имеют большую практическую значимость, поскольку способствуют оптимизации всех внутренних процессов.

Национальные компании, отечественные предприятия должны активно внедрять инновационные проекты. В эпоху передовых технологий очень важно быть готовыми к кардинальным преобразованиям. Очевидно, без этого прогресс невозможен. Вместе с тем использование передовых технологий несет не только пользу и преимущества, но и новые вызовы и угрозы. Именно поэтому формирование правовой базы для использования искусственного интеллекта – крайне актуальная задача. В этом направлении уже проделана значительная работа, и она продолжается.

Предпринимаются конкретные меры по оперативному принятию основного документа в этой области – Цифрового кодекса. Кодексом определяется система всеобщей цифровизации сфер экономики, образования, здравоохранения и государственного управления.

Цифровой кодекс нельзя принимать поспешно, это действительно очень ответственная и сложная работа. Поэтому были проведены парламентские слушания по вопросам развития искусственного интеллекта с участием экспертов и представителей уполномоченных ведомств. Неделю назад Мажилис во втором чтении принял закон «Об искусственном интеллекте». Действительно, этот документ был принят своевременно. Зарубежные специалисты высоко оценивают действия Казахстана, назвав этот закон важным шагом в создании устойчивой цифровой экосистемы.

Однако расслабляться нельзя, впереди нас ждет масштабная работа. Искусственный интеллект несет в себе невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана. При этом важно не поддаваться иллюзорным представлениям о том, что искусственный интеллект и цифровизация сами по себе станут панацеей от всех проблем.

Тотальная цифровизация и эффективное использование искусственного интеллекта требуют одновременного решения трех равнозначных задач: привлечения ресурсов, освоения новых знаний и соблюдения этических норм. Одним словам, надо действовать быстро и открыто, принимая справедливые и эффективные решения.

Каждая новая государственная услуга должна создаваться изначально в цифровом формате. Данные, которые однажды были предоставлены, не должны запрашиваться повторно. Кроме того, все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до их утверждения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу. Это позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии, укрепит их доверие к государственным институтам.

В целом, все указанные меры являются инновационными для нашего региона, подчеркивая долгосрочный и системный вектор государственной политики по цифровой трансформации страны. Умные технологии способны обрабатывать огромные массивы данных, анализируя широкий спектр направлений – от социальных настроений до ключевых экономических показателей. Это существенно улучшает эффективность стратегического планирования, содействует повышению благосостояния граждан и поступательному росту экономики.

Граждане должны знать и понимать, как работают алгоритмические системы – от выдачи кредитов до оказания государственных услуг. Для широкого внедрения искусственного интеллекта во все отрасли экономики нужно сосредоточиться на адаптации соответствующего законодательства. Это означает, что должны быть приняты конкретные механизмы защиты цифровой и интеллектуальной собственности нашей страны. В конечном счете, цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане.

Перед человечеством сейчас стоят разные сценарии будущего развития искусственного интеллекта. Одни открывают огромные новые горизонты, другие несут в себе серьезные вызовы. Вместе с тем, можно безусловно утверждать лишь то, что будущее зависит от нашей способности действовать вместе.

Искусственный интеллект — реальность нашего времени. Учитывая, что основной вектор развития человечества в ближайшие годы будет напрямую связано с ИИ, считаю, что со следующего года наш форум должен называться AI Bridge. При этом наша уникальная площадка сохранит свою миссию и останется связующим звеном между технологическими гигантами и стартапами, бизнесом и наукой, государством и гражданами. Новый фокус деятельности Форума придаст дополнительный импульс международному сотрудничеству и станет гарантией того, что искусственный интеллект будет служить во имя прогресса всего человечества.

Превратившись в главную преображающую силу глобальной цивилизации, искусственный интеллект сегодня заставляет нас переосмыслить саму суть человеческого бытия. Это фундаментальный вызов для всех. Поэтому нужно взращивать новое поколение инженеров и других специалистов, в том числе гуманитариев, способных осмыслить значение и ход развития этой технологии.

Убежден, чтобы ИИ отражал идентичность, традиции, правовые нормы и моральные установки различных обществ, в его развитии должны также участвовать философы, социологи, юристы. Мы должны принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство и не использовались как инструмент манипуляции поведением и выбором граждан.

Нельзя допустить, чтобы алгоритмы в угоду определенным привилегированным группам навязывали некие универсальные ценности и модели мышления, нивелируя культурное многообразие мира. Справедливость – это когда технологии служат всем, а не только избранным.

Мы должны помнить, что искусственный интеллект может имитировать разум, но не может чувствовать. Хотя искусственный интеллект способен анализировать и делать прогнозы, он не может мечтать и фантазировать подобно нам. Кто знает, может быть через 10-20 лет ситуация кардинально изменится. Однако сейчас искусственный интеллект лишен «души» (эмпатии).

Технологии призваны служить во благо всех людей. Каким бы развитым ни был ИИ, человеческое мышление должно непременно опережать его. По этому вопросу появилось множество концепций, ведутся бурные дискуссии. Философия, культура, образование должны играть в этом деле основополагающую роль. Иначе говоря, светлое будущее станет возможным только благодаря синергии безграничного потенциала человека и уникальных технологических возможностей машин.

Желаю участникам успешной работы! Уверен, в ходе Форума состоится плодотворный обмен мнениями, будет высказано много ценных предложений.