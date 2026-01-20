Незаконно добывали руду

Закон и Порядок
Категория логотип
9
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Вопиющим фактом поделились в региональном департаменте Агентства по финансовому мониторингу. В Шемонаихинском районе ТОО под видом разведки твердых полезных ископаемых в реальности взялось за добычу железосодержащей руды. Речь идет о Глинковском месторождении, богатства которого перерабатывали, складировали и продавали на внутреннем рынке, а также отправляли в Китай.

«Объем незаконно добытой руды превысил 70 тысяч тонн, сумма преступного дохода составила более 1 миллиарда тенге, – сообщили подробности финансовые полицейские. – Предприниматель на полученные средства приобрел бизнес-центр, квартиру в Алматы, автомобиль Range Rover, два парковочных места, два земельных участка».

На сегодня следствие по факту незаконного предпринимательства завершено, на все имущество по решению суда наложен арест.

Глинковское месторождение занимает площадь примерно 9 кв. км, лицензия на его разведку была выдана накануне 2020 года. Компания обещала отобрать несколько проб и ограничиться их исследованием, чтобы дальше рассмотреть возможность промышленного освоения. Вместо этого в ходе несанкционированной разработки в ТОО, помимо незаконного обогащения, успели нанести окружающей среде значительный ущерб: нарушили тяжелой техникой естественный рельеф, вызвали деградацию почвы.

Как напомнили в АФМ, ранее в регионе была пресечена деятельность двух преступных групп, занимавшихся теневой добычей золота на участках «Шыбынды» в Уланском районе и «Кенкарын» в Самарском. Здесь деятельность «черных» старателей также привела к значительному экологическому ущербу. Были вырублены леса, изменены русла рек, уничтожен плодородный слой почвы.

