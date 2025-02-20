Незаконно проданные стадион и учебные корпусы вернули алматинскому вузу

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В одном из зданий университета организовали увеселительное заведение, а футбольное поле использовали в коммерческих целях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Медеуского района Алматы выявила факты незаконной реализации имущества «Казахского национального педагогического университета имени Абая», передает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, несмотря на нехватку учебной и жилой площади, бывшее руководство университета незаконно, без проведения торгов и оценки реализовало частным лицам два учебных корпуса общей площадью более 1 500 кв м.

При этом одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение.

Помимо этого, под видом совместного развития спорта третьим лицам на 10 лет был передан спортивный стадион, площадью свыше 5 га, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

На протяжении 5 лет футбольное поле использовалось в коммерческих целях, а 16 тысяч студентов не имели возможность полноценно заниматься физкультурой и проводить спортивные мероприятия.

По актам надзора прокуратуры Медеуского района вступившими в законную силу решениями суда, объекты имущества возвращены национальному университету.

#возврат #стадион #КазНПУ #здания

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