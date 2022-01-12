Незаконный вывод денег за рубеж начали блокировать в Казахстане

Фото: zen.yandex.ru
Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал на заседании Правительства о ходе исполнения поручения Президента касательно пресечения незаконного вывода денег из Казахстана, передает Kazpravda.kz
.
"Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января текущего года был принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны", – заявил спикер.
По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.
"В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться. Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client - прим. авт.). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций", – заключил Досаев.
Ранее, в ходе выступления на заседании Мажилиса Глава государства Касым-Жомарт Токаев распорядился
обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.