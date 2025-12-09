Незыблемость общей безопасности

Политика
7
Ольга Орлова

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в заседании Совета и XVIII пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

В ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопаснос­ти (ПА ОДКБ) его участники подвели итоги деятельности ассамблеи в текущем году. Парламентарии активно работали над гармонизацией и развитием законодательства стран – членов организации. Велась планомерная работа по принятию новых модельных законов и рекомендаций, обеспечивающих укреп­ление безопасности по самым разным направлениям. Среди них – борьба с наркобизнесом, киберпреступностью, транснациональным терроризмом, торговлей людьми, незаконным распространением оружия и другие.

В своем выступлении Ерлан Кошанов особо отметил, что ПА ОДКБ оперативно и эффективно реагирует на текущие глобальные и региональные вызовы, обеспечивая принятие решений с учетом интересов всех стран организации. Парламентарии также активно и системно работают над сохранением общей истории, и в этом контексте главным событием 2025 года в странах ОДКБ стало празднование 80-летия Великой Победы.

Спикер Мажилиса обратил внимание на ряд значимых решений, принятых в этом году на международном уровне, несмотря на сохраняющуюся геополитическую турбулентность. Это урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, подписание соглашения о перемирии в секторе Газа, присоединение Кыргызстана к Договору о запрещении ядерного оружия и достижение договоренности о прекращении огня на границе Афганистана и Пакистана.

Ерлан Кошанов также рассказал об усилиях Казахстана, направленных на поддержку афганского народа. В текущем году наша страна направила в Афганистан более 2 500 тонн гуманитарного груза, включающего продукты питания, товары первой необходимос­ти и медикаменты. Он приз­вал парламентариев стран ОДКБ активно использовать потенциал расположенного в Алматы Регионального центра ООН Центральной Азии и Афганистана для консолидации международной помощи.

В ходе заседания участники приняли ряд модельных законов и рекомендаций, в том числе Закон «О противодействии терроризму», подготовленный казахстанской стороной. Он регламентирует взаимодействие государственных органов в противодействии терроризму, меры по защите объектов потенциальных террористических посягательств, условия проведения антитеррористических операций и другие вопросы.

Рассмотрены также рекомендации по совершенствованию законодательства государств – членов ОДКБ в сферах гражданской защиты, информационной безопасности и других.

По итогам заседания парламентарии приняли Заявление об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.

В рамках мероприятий ПА ОДКБ в Москве главы парламентских делегаций были приняты Президентом России Владимиром Путиным.

С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.

#мажилис #ОДКБ #Ерлан Кошанов

Популярное

Все
Осечка на старте
Понять Абая сердцем
Разрушить барьеры молчания
Мы третьи в мире!
Танцы без границ
Патриарх философской науки Казахстана
Секреты мастеров
Прорыв в будущее
Когда один двор меняет целый мир
Некоторые мысли к юбилею
Завоевано 11 наград
Район бьет рекорды
Наставник – звучит гордо
Созвучие стиха и песни
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Село: периферия или точка роста?
Рыбу надо спасать
Возвращенная земля работает на благо общества
Новые проекты и возможности
Насилие и брань в кино недопустимы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Европейский вектор
Переговоры об упрощенном визовом режиме с ЕС
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общи…
Казахстан и ЕС открыли переговоры по соглашению об упрощённ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]