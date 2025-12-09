В ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопаснос­ти (ПА ОДКБ) его участники подвели итоги деятельности ассамблеи в текущем году. Парламентарии активно работали над гармонизацией и развитием законодательства стран – членов организации. Велась планомерная работа по принятию новых модельных законов и рекомендаций, обеспечивающих укреп­ление безопасности по самым разным направлениям. Среди них – борьба с наркобизнесом, киберпреступностью, транснациональным терроризмом, торговлей людьми, незаконным распространением оружия и другие.

В своем выступлении Ерлан Кошанов особо отметил, что ПА ОДКБ оперативно и эффективно реагирует на текущие глобальные и региональные вызовы, обеспечивая принятие решений с учетом интересов всех стран организации. Парламентарии также активно и системно работают над сохранением общей истории, и в этом контексте главным событием 2025 года в странах ОДКБ стало празднование 80-летия Великой Победы.

Спикер Мажилиса обратил внимание на ряд значимых решений, принятых в этом году на международном уровне, несмотря на сохраняющуюся геополитическую турбулентность. Это урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, подписание соглашения о перемирии в секторе Газа, присоединение Кыргызстана к Договору о запрещении ядерного оружия и достижение договоренности о прекращении огня на границе Афганистана и Пакистана.

Ерлан Кошанов также рассказал об усилиях Казахстана, направленных на поддержку афганского народа. В текущем году наша страна направила в Афганистан более 2 500 тонн гуманитарного груза, включающего продукты питания, товары первой необходимос­ти и медикаменты. Он приз­вал парламентариев стран ОДКБ активно использовать потенциал расположенного в Алматы Регионального центра ООН Центральной Азии и Афганистана для консолидации международной помощи.

В ходе заседания участники приняли ряд модельных законов и рекомендаций, в том числе Закон «О противодействии терроризму», подготовленный казахстанской стороной. Он регламентирует взаимодействие государственных органов в противодействии терроризму, меры по защите объектов потенциальных террористических посягательств, условия проведения антитеррористических операций и другие вопросы.

Рассмотрены также рекомендации по совершенствованию законодательства государств – членов ОДКБ в сферах гражданской защиты, информационной безопасности и других.

По итогам заседания парламентарии приняли Заявление об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.

В рамках мероприятий ПА ОДКБ в Москве главы парламентских делегаций были приняты Президентом России Владимиром Путиным.

С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.