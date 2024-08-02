НОК Казахстана подал апелляцию на результат боя Мухаммедсабыра Базарбайулы

Национальный Олимпийский комитет Казахстана подал апелляцию в PBU (Paris boxing Unit) с требованием разъяснений результата поединка Мухаммедсабыра Базарбайулы против Лаши Гурули из Грузии в весовой категории до 63,5 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на olympic.kz

Фото: НОК / Турар Казангапов

«НОК Казахстана подал апелляцию на исход боя Мухаммедсабыра Базарбайулы. Мы не согласны с результатом и потребовали разъяснений от PBU, уведомив также МОК. По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024. Мы понимаем, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен. Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов»,- прокомментировала генеральный секретарь НОК Казахстана Жанар Утешева.

Напомним, что ранее НОК Казахстана уже высказывал замечания PBU на подсчет отдельных судей в боях казахстанских боксеров. Оно было принято к рассмотрению и в данный момент уже начато расследование.

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы не вышел в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже. В 1/4 весовой категории до 63,5 килограмма казахстанец бился на ринге против призера чемпионата мира Лаши Гурули из Грузии.