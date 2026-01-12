Фальшивые номера: более 900 нарушений за три дня выявили на республиканских дорогах

Водители чаще всего используют подложные номерные знаки с целью уклонения от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Совместными силами органов транспортной прокуратуры, полиции, инспекции транспортного контроля и АО «КазАвтоЖол» с 8 по 10 января текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение фактов использования подложных государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

На республиканских трассах страны выявлено более 900 фактов управления транспортными средствами с подложными, поддельными либо нечитаемыми государственными регистрационными номерными знаками.

По всем выявленным фактам в отношении водителей приняты меры административного воздействия, включая наложение штрафов, а также иные меры ответственности в соответствии с решениями суда.

Анализ показывает, что водители чаще всего используют подложные номерные знаки с целью уклонения от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам, превышения установленных скоростных ограничений, а также сокрытия фактического веса грузового транспорта при прохождении весогабаритного контроля.

Кроме того, по итогам прошлого года по всей стране выявлено более 40 тысяч фактов использования подложных государственных регистрационных номерных знаков.

В надзорном органе отмечают, что подобные правонарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Работа в данном направлении будет продолжена.

