Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации

Мировые политические лидеры, артисты, общественные и религиозные деятели собрались в Париже на торжества по случаю открытия собора Парижской Богоматери после пожара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) открылся в субботу, 7 декабря, после пятилетней реставрации и восстановления от последствий масштабного пожара, случившегося там в апреле 2019 года. На торжественную церемонию по случаю этого события в столицу Франции съехались более 40 глав государств и правительств, включая президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, избранного президента США Дональда Трампа и его соратника по предвыборной борьбе Илона Маска, принца Уильяма из Великобритании и украинского лидера Владимира Зеленского.

Двери собора, готового снова принять верующих, распахнул парижский архиепископ Лоран Юльриш. Перед этим он постучал в них своим посохом.

Празднования по случаю возобновления работы Нотр-Дама продлятся все выходные, 7 и 8 декабря. Трансляцию самого открытия, которое началось в 19.00 по местному времени, вели телеканалы более чем 20 стран мира, указывает RFI.