Новая концепция миграционной политики

На площадке СЦК
10
Марина Демченко
специальный корреспондент

С целью регулирования миграционных процессов разработан портал migration.enbek.kz, обеспечивающий единую регистрацию иностранных граждан и мониторинг миграционных процессов. С 2024 года внедрены 15 цифровых услуг, а в нынешнем запущены три новые услуги: заявление на получение материальной помощи, включение в региональную квоту по приему переселенцев, заключение социального контракта в электронном формате. Планируется также дополнительно подключить пять новых услуг в мобильном приложении. Об этом на брифинге в СЦК рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Проект новой концепции пре­дусматривает реализацию нескольких основных направлений. Первое – совершенствование системы учета миграционных процессов. С этой целью планируется разработать единую цифровую систему учета миграции внутри страны и за рубежом. Мы намерены и интегрировать экосистему Enbek.kz с Национальной образовательной базой данных и другими системами, – пояснил спикер.

Второе направление – модернизация механизмов управления внешней миграцией. Изменения внешних миграционных процессов будут проанализированы с точки зрения оценки их масштабов и интенсивности. По словам вице-министра, ведомство намерено провести углубленный анализ уровня подготовки профильных систем и инфраструктуры к возможным вызовам. Будут введены единые стандарты адаптационных курсов для иммигрантов.

Третье направление предусмат­ривает стимулирование и упорядочивание трудовой миграции. Для развития предпринимательства и создания устойчивой занятости в регионах совместно с региональными палатами предпринимателей будут проработаны механизмы развития мобильного предпринимательства – открытия, ведения и расширения бизнеса за пределами места регист­рации предпринимателя.

Председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков отметил, что миграционная ситуа­ция в стране в целом стабильная и находится на строгом контроле МВД. По его словам, в последние годы растет число иностранных граждан, прибывающих в нашу страну. Большинство их из Узбекистана, России, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Львиная доля из них проходится на туристов и транзитных пассажиров.

С начала года более 660 тыс. иностранцев (90% из них – трудовые) получили разрешения на временное проживание, большинство из них зарегистрированы в городах республиканского значения, а также в западных и южных регионах. В настоящее время в стране постоянно проживают 223 тыс. иностранных граждан, из них 80 тыс. – кандасы.

#брифинг #СЦК #миграционная политика

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Обновили рекорд юношеских азиад
Все заявления – в приоритетную повестку
Превратить родину в цветущий сад
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
Под оком «Кибернадзора»
Полвека на волнах вдохновения
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Налажен выпуск кормового протеина
Свекле привольно и на севере
«Збени!»
Alatau City – город, устремленный в будущее
Дети требуют внимания
Возрождая знаменитый «апорт»
Как жить без счастья?
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Голубое топливо пришло в Жетысу
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Моя страна – мой флаг
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Курсанты обучаются новым специальностям
Завершается подготовка к летним Сурдлимпийским играм
Обеспечить равный доступ к питьевой воде
В СЦК рассказали о достижениях и новых инициативах МЧС РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]