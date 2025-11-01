– Проект новой концепции пре­дусматривает реализацию нескольких основных направлений. Первое – совершенствование системы учета миграционных процессов. С этой целью планируется разработать единую цифровую систему учета миграции внутри страны и за рубежом. Мы намерены и интегрировать экосистему Enbek.kz с Национальной образовательной базой данных и другими системами, – пояснил спикер.

Второе направление – модернизация механизмов управления внешней миграцией. Изменения внешних миграционных процессов будут проанализированы с точки зрения оценки их масштабов и интенсивности. По словам вице-министра, ведомство намерено провести углубленный анализ уровня подготовки профильных систем и инфраструктуры к возможным вызовам. Будут введены единые стандарты адаптационных курсов для иммигрантов.

Третье направление предусмат­ривает стимулирование и упорядочивание трудовой миграции. Для развития предпринимательства и создания устойчивой занятости в регионах совместно с региональными палатами предпринимателей будут проработаны механизмы развития мобильного предпринимательства – открытия, ведения и расширения бизнеса за пределами места регист­рации предпринимателя.

Председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков отметил, что миграционная ситуа­ция в стране в целом стабильная и находится на строгом контроле МВД. По его словам, в последние годы растет число иностранных граждан, прибывающих в нашу страну. Большинство их из Узбекистана, России, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Львиная доля из них проходится на туристов и транзитных пассажиров.

С начала года более 660 тыс. иностранцев (90% из них – трудовые) получили разрешения на временное проживание, большинство из них зарегистрированы в городах республиканского значения, а также в западных и южных регионах. В настоящее время в стране постоянно проживают 223 тыс. иностранных граждан, из них 80 тыс. – кандасы.