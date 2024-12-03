Новая система уборки в Алматы: многолетние контракты, современная техника и инновации

Алматы стал первым городом, где по поручению акима Ерболата Досаева разработан и применяется комплексный подход по содержанию улиц и дворов

Фото: Акимат Алматы

Так, с подрядными организациями заключаются трехлетние договоры. Теперь компании могут спокойно планировать долгосрочное развитие своего бизнеса и вкладывать средства в приобретение и обновление парка специализированной техники. При этом ежегодно выделяемая сумма в рамках трехлетнего контракта индексируется. Кроме того, акимы районов избавлены от головной боли при проведении конкурсных процедур, когда нет желающих участвовать в тендере.

Вместе с тем оптимизирована деятельность государственного коммунального предприятия «Алматы Тазалык», деятельность которого сконцентрирована на уборке улиц магистрального и городского значений. В 2025 году объем площади выполнения работ силами «Алматы Тазалык» снизится с 70% до 50% площади улиц города. Это позволит со следующего года привлечь больше компаний, что даст импульс развитию субъектов частного сектора и снизит долю участия государства.

Еще одним новшеством является заключение договоров комплексного содержания дворов. Данное нововведение впервые применено в Алматы, для чего акиматом были инициированы поправки в соответствующие приказы Минфина РК. Теперь в договоре с подрядчиками оговаривается сразу весь комплекс работ. Это санитарная очистка, ремонт элементов благоустройств и уход за зелеными насаждениями. Такой подход позволил устранить разногласия между подрядчиками, отвечавшими за разные участки в одном дворе, и повысить ответственность исполнителей за санитарное состояние территории.

По словам акима Жетысуского района Ляззат Жылкыбаевой, новые подходы по организации санитарной очистки города позволяю эффективно выполнять работу по всей территории района. Кроме того, повышается и ответственность подрядных организаций, заинтересованных работать по долгосрочной основе.

«В нашем Жетысуском районе в последнюю неделю осени активно проведены работы по санитарной очистке придомовых территорий, скверов, арыков и улиц. Кстати, их на территории района насчитывается 269 общей протяженностью 290 км. За качественным и своевременным санитарным содержанием улиц, тротуаров и арычных сетей в районе следят три организации, укомплектованные 165 рабочими и 156 единицами спецтехники. Среди них снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, самосвалы, автогрейдер, трактора с щетками и другие. Каждая организация имеет крытые базы для хранения пескосоляной смеси, чтобы своевременно устранять скольжение на дорогах», – сказала аким района.

Модернизация системы уборки позволила сделать улицы и дворы Алматы чище и комфортнее. Это отмечают жители и гости мегаполиса.

«Как житель Жетысуского района, я вижу, как город меняется. Я посещаю Центр досуга «Орнек», где участвую в экологических акциях, — сажаю деревья и убираю мусор. Программа «Таза Қазақстан» действительно работает, и это мотивирует нас быть активными! Алматы — это наш город, и мы сделаем его чистым!» — поделилась алматинка Камила.

В целом в Алматы санитарная очистка охватывает 24 млн кв. м территории; 2318 улиц протяженностью 2777 км; 1304 км тротуаров и 1167 км арыков. Также ежедневно осуществляется уборка 4020 дворов в восьми районах города.