Стал доступен новый цифровой документ, подтверждающий сведения об опеке и попечительстве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами теперь можно получить при помощи приложения eGov Mobile в разделе «Цифровые документы», сообщает Kazpravda.kz

Документ формируется автоматически на основе данных из информационной системы Минтруда, в которой фиксируются все зарегистрированные опекуны и попечители, а также их подопечные.

В нём содержатся следующие сведения: ИИН, ФИО, дата рождения опекуна и подопечного, номер и дата приказа местного исполнительного органа, поле «Действителен на дату».

Документ можно будет предъявлять при получении услуг, обращении в различные организации.

Новый цифровой документ был реализован в рамках сотрудничества Минтруда, Комитета госуслуг Минцифры, АО «Центр развития трудовых ресурсов» и АО «Национальные информационные технологии».