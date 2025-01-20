Новое поколение казахстанских художников представили на биеннале в Астане

Фото: Qazaqculture.com

В столичном арт-пространстве FORTE KULANSHI ART SPACE состоялось открытие первой биеннале молодежного изобразительного искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqculture.com

Выставка ANAU-MYNAU собрала 35 талантливых художников со всей страны, работающих в направлениях живописи и графики. Их творческие поиски формируют уникальное лицо современного казахстанского искусства.

«Мы будем проводить биеннале теперь каждые два года на этой площадке и давать шанс молодым художникам выразить себя. Готовились к выставке достаточно долго - 8 месяцев. Продумывали концепцию, отбирали заявки, которых было очень много. После 150-й я перестала считать количество. Весь международный кураторский совет Kulanshi серьезно подошел к делу и мы выбрали тех, кто сегодня здесь представлен. В процессе отбора не делали ограничений по жанрам и техникам, потому что у каждого свой художественный язык. Мы сконцентрировались больше на идее произведения и качестве исполнения. В итоге отобрали лучших и намерены работать с ними уже как с художниками, а не просто как с конкурсантами», – рассказала председатель кураторского совета центра современного искусства «Kulanshi» Лейла Махат.

Первая биеннале молодежного искусства - важный шаг в поддержке художников. Площадка открыла зрителям новые имена и создала условия для творческого диалога. Мир глазами молодых мастеров выражен в разноплановых произведениях.

В работах молодых авторов чувствуется стремление понять этот мир, найти свое место и выразить себя через изобразительное искусство. Движение и поиск отражают суть нового проекта центра современного искусства Kulanshi.

Выставка в столичном арт-пространстве FORTE KULANSHI ART SPACE будет открыта до 2 марта.