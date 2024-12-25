Новую двухтысячную купюру выпустили в Казахстане

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Нацбанк с 25 декабря выпускает в обращение банкноты номиналом 2 000 тенге нового дизайна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НБ РК

Фото: Нацбанк

Это третья банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

«При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время», – говорится в сообщении.

Цвет банкнот – зеленый. В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещено изображение озера Бурабай. 

В Нацбанке сообщили, что новые банкноты номиналом 2 000 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2024 года и в течение 18 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 2 000 тенге образца 2012 года.

«То есть, все банкноты старого образца будут в течение 1,5 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК.

Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года», – сообщили в Нацбанке.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть до 25 июня 2029 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Банкноты нового образца (2024 года) и банкноты старого образца (2012 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.

#обращение #тенге #Нацбанк #купюра

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