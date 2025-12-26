Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк выпустил в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна. Это пятая банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного монетарного регулятора

При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот – синий.

На лицевой стороне изображены:

- ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

- артефакт - фрагмент псалии в виде головы Архара (Берельские курганы «Долина Царей», 8-7 вв. до н.э., ВКО).

На оборотной стороне изображены:

- Архар, обитающий в Казахстане, на фоне стилизованного орнаментом щита;

- за основным изображением расположен круговой казахский орнамент, вобравший сразу несколько идей:

• «Щит» - символизирует защиту ценностей,

• древний символ - четыре стороны света,

• солярный знак, в центре как символ созидательной энергии, символ жизни.

- в центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность» внутри которого размещен ландшафтный вид горы «Мұзтау».

О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот

Новые банкноты номиналом 500 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 500 тенге образца 2017 года (далее – банкнота старого образца).

То есть, все банкноты старого образца будут в течение 2 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, в этот период населению не нужно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня (далее – БВУ) или филиалах НБК.

Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2025 года по 24 декабря 2027 года (включительно).

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2027 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть по 24 декабря 2030 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Банкноты нового образца (2025 года) и банкноты старого образца (2017 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.

Напоминаем, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях.