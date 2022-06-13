Новую "свирепую" вспышку COVID-19 зафиксировали в Пекине

Власти Пекина назвали свирепой новую вспышку коронавируса в городе, очагом распространения которой стал бар в одном из самых населенных и престижных районов столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку коронавируса, очагом которой стал бар Heaven, расположенный в одном из самых густонаселенных районов столицы Чаоян. По данным столичных властей с 9 по 12 июня бар стал источником заболевания коронавирусом 166 человек, инфекция из него распространилась на 14 районов города.

"Вспышка коронавирусной инфекции, возникшая в баре Heaven в районе Чаоян, является свирепой по своим масштабам и концентрированности, осуществлять контроль и профилактику этой вспышки сложнее, чем прошлой, источником которой был рынок Синьфади", – заявил в воскресенье официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь в ходе пресс-конференции.

На фоне новой вспышки с 13 по 15 июня власти проведут дополнительные три раунда ПЦР-тестирования жителей района Чаоян.