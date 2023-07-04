Новые электронные платформы обсудили в Правительстве

Очередное заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации прошло в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что с начала года в республике запущена Единая государственная информационная система субсидирования (ЕГИСС), которая заменила собой аналогичную частную платформу, вызывавшую критику со стороны аграриев.

На сегодняшний день ЕГИСС обеспечивает бесплатное выделение государственных субсидий для всех фермеров, сэкономив уже более 1 млрд тенге. Для обеспечения прозрачности был внедрен единый реестр заявок с присвоением очередности (лист ожидания), а также запущена функция «публичный бюджет» в разрезе областей и субсидий.

Наряду с этим на платформе принимаются заявки на предоставление удешевленного дизельного топлива.

Для удобства пользователей налажены каналы обратной связи: свой вопрос по поводу получения господдержки можно направить через мессенджер либо обратиться в колл-центр. В целом по итогам полугодия в ЕГИСС зарегистрировались свыше 50 тысяч человек, через систему было подано более 88 тысяч заявок и выплачено свыше 112 млрд тенге.

Премьер-министр подчеркнул, что Минсельхозу нужно учесть все замечания НПП «Атамекен» по доработке функционала платформы, акиматам областей – обеспечить своевременное доведение средств на выплаты субсидий, а также совместно с фермерами до конца года провести оцифровку полей на портале «Қазақстан Ғарыш Сапары». Вместе с тем акиматам вновь созданных областей поручено до конца июля завершить работу по принятию обязательств перед фермерами в системе ЕГИСС.

На заседании министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отчитался о запуске с июня текущего года в промышленную эксплуатацию Единой платформы недропользователей «minerals.gov.kz», разработанной в рамках исполнения поручения президента страны.

Она призвана упростить и ускорить процесс выдачи лицензий на осуществление разведки или добычи полезных ископаемых посредством автоматизации государственных функций. Через платформу потенциальные недропользователи (инвесторы) могут получить полную картину о запрашиваемом участке, начиная от имеющейся инфраструктуры, геологической изученности недр и действующих контрактах, заканчивая геологическими и геофизическими данными.

Так, недропользователи могут зарегистрировать в системе личный кабинет, подать заявление на разведку или добычу полезных ископаемых, а также получать информационные уведомления от госорганов. Работа над платформой продолжается, в ближайших планах – оцифровка и загрузка геологических данных и отчетов, а также актуализация ряда других сведений.

В рамках заседания также рассмотрен вопрос создания Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Глава Минэкологии Зульфия Сулейменова доложила, что на сегодняшний день в пилотном режиме запущена интерактивная карта, которая отображает данные с автоматизированных систем мониторинга эмиссии в окружающую среду, сведения о полигонах и пунктах сбора твердых бытовых отходов, состояние атмосферного воздуха и так далее.

Ожидается, что платформа обеспечит сбор и анализ разнообразной экологической информации в режиме реального времени для оперативного принятия соответствующих решений и действий. Ее ввод в опытную эксплуатацию намечен на декабрь 2023 года, а в промышленную – на первое полугодие 2024 года.

Алихан Смаилов подчеркнул, что при разработке системы нужно уделить особое внимание на усиление борьбы с несанкционированными свалками.

Участники заседания также заслушали доклад министра юстиции Азамата Ескараева. В частности, он рассказал о проекте по цифровизации ОСИ, который был запущен в апреле во всех регионах республики. На сегодня в нем участвует порядка 100 домов. Данная инициатива призвана решить проблему с фальсификацией подписей жильцов в протоколах общего собрания за счет автоматизации процесса голосования и формирования электронного протокола. Работа в данном направлении усиленно продолжается.

Вместе с тем министр проинформировал о реализации ряда других инициатив в рамках проекта «Цифровая юстиция». Среди них «Е-saraptama» по цифровизации судебно-экспертной деятельности, «Цифровой нотариат» по выдаче электронных доверенностей и проведению онлайн-консультаций, «Е-заңнама» по автоматизации процесса согласования НПА и так далее.