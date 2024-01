История становления вуза

Основанием для создания ­Казахского государственного университета послужило решение Совета народных комиссаров СССР от 20 октября 1933 года. 15 января 1934 года были открыты физико-математический и биологический факультеты, приняты первые 54 студента.

Масштабы деятельности образовательного учреждения пос­тепенно расширялись, и перед началом Второй мировой войны университет обучал студентов по 14 специальностям. После войны, в 1945 году, университет возобновил свое существование, начали создаваться новые факультеты. В разные годы учебным заведением руководили Иван Лукьянец, Толеген Тажибаев, Аскар Закарин и Темирбай Дарканбаев, лекции читали такие известные казахские деятели, как Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан.

Всем известно, что в становление современного городка КазНУ большой вклад внес выдающийся деятель страны Динмухамед Кунаев. 17 июня 1966 года он подписал специальное постановление о строительстве новых учебных зданий и создании кампуса ­КазГУ. Цель – совершенствование университетского образования в республике, улучшение учебно-материальной базы Казахского государственного университета. На основании этого постановления 6 августа 1966 года Кабинет министров Казахской ССР принял решение о выделении специальной земли под строительство городка КазНУ.

В апреле 1971 года состоялась церемония закладки фундамента главного здания государственного университета и началось строительство кампуса.

Строительство КазГУграда стало знаменательным событием в стране. 24 июля 1972 года Совет министров Казахской ССР издал очередное постановление о начале первой очереди строительства комплекса КазГУ. Его подписали секретарь ЦК КПСС Казахстана Динмухамед Кунаев и председатель Совета министров Казахской ССР Байкен Ашимов. Большой вклад в строительство кампуса КазНУ внесли профессор Аскар Закарин, академик Умирбек Джолдасбеков.

С обретением независимости страны под руководством академика Копжасара Нарибаева университет вышел на новый этап развития. 23 октября 1991 года высшему учебному заведению было присвоено имя учителя Востока – Аль-Фараби, а 9 января 1993 года университет получил статус «государственного нацио­нального высшего учебного заведения». 8 сентября 2004 года в рамках празднования 70-летия университета под руководством академика Толегена Кожамкулова был заложен фундамент научной библиотеки «Аль-Фараби». Толеген Кожамкулов с 2004 по 2008 год возглавлял ­КазНУ им. аль-Фараби. В 2007-м был установлен памятник аль-Фараби, отлитый из бронзы.

В 2007–2010 годах при поддержке государства построены и сданы в эксплуатацию новые учебные корпуса. В этот период Бакытжан Жумагулов как ректор-новатор внес большой вклад в благоустройство студенческого городка КазНУ.

Академическая репутация

Сегодня коллектив университета продолжает важное дело, начатое великими личностями, развивая новые направления дея­тельности. В настоящее время КазНУ является единственным казахстанским вузом, вошедшим в число 230 лучших университетов мира рейтинга QS, и занимает лидирующие позиции не только среди вузов Казахстана, но и в странах Цент­ральной Азии и СНГ. В рейтинге QS Asia University Ranking КазНУ входит в топ-30 ведущих высших учебных заведений Азии.

25 июля 2022 года постановлением Правительства РК № 516 ­КазНУ присвоен статус исследовательского университета.

В настоящее время в университете получают образование 25 126 студентов, и на 16 факультетах обучение ведется по 554 образовательным программам. В 2023–2024 учебном году были приняты 10 719 абитуриентов. В университете успешно трудятся 3 354 преподавателя-профессора, которые обеспечивают высокое качество и эффективность выполнения научно-исследовательских работ. Среди них работают 11 академиков НАН РК, три академика МАН Высшей школы РК, восемь академиков Академии наук высшей школы РК, семь членов-корреспондентов НАН РК, 603 доктора наук, 736 кандидатов наук, 512 PhD.

После получения статуса исследовательского университета были внесены соответствующие изменения в академическую политику вуза. Были внедрены пунк­ты по интеграции результатов научной деятельности в учебный процесс, повышению качества образования, совершенствованию инклюзивного образования.

Достижения в академической деятельности университета зависят от высокого потенциала профессорско-преподавательского состава. По итогам респуб­ликанского конкурса «Лучший преподаватель вуза-2023» победителями стали 32 преподавателя КазНУ им. аль-Фараби.

Международные связи

Международная деятельность – стратегически важное направление развития университета. КазНУ является платформой для межгосударственного диалога, культурного обмена и научного сотрудничества, а также способствует развитию взаимопонимания, укреплению межкультурных связей и решению общих глобальных проблем. Интернационализация имеет большое значение для экономического развития страны и способствует созданию внешних связей в области науки, технологий и инноваций, которые могут привести к развитию новых индустрий и рынков.

Университет имеет тесные партнерские связи с более чем 650 высшими учебными заведениями и организациями Западной и Восточной Европы, Северной Америки, Азии и Тихоокеанского региона, из них с более 80 установлены в 2023 году. Приоритет отдается высокорейтинговым университетам, ориентированным в основном на научные исследования.

В университете реализуется программа двойного диплома с вузами Европы, США, Юго-Восточной Азии, России по 120 специальностям. Наши студенты проходят обучение в университетах Турции, России, Южной Кореи, вузах Европы. КазНУ в рамках межуниверситетских соглашений принимает на обу­чение иностранных граждан. Здесь получают образование 3 928 зарубежных студентов из 54 стран.

Одним из актуальных направлений международного сотрудничества является создание филиалов престижных зарубежных университетов на базе вуза. ­КазНУ добился реальных результатов в выполнении этих задач.

В 2022 году в рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Турцию и Кыргызстан были открыты филиалы КазНУ в Стамбуле и Бишкеке. В 2022-м на базе университета приступил к работе филиал Российского нацио­нального ядерного исследовательского университета МИФИ.

Во время государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай в мае 2023 года было подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехни­ческого университета (CЗПУ) КНР на базе КазНУ им. аль-Фараби. 12 октября в КазНУ состоялось торжественное открытие филиала. Филиал присуждает двойные дипломы в области электроники и коммуникационных технологий, материаловедения и инженерии, компьютерных наук и технологий.

Развитие науки

В соответствии со статусом исследовательского университета КазНУ им. аль-Фараби уделяет особое внимание развитию науки. Доходы от университетской науки за последние три года удвоились и составили 8,5 млрд тенге.

На данный момент реализуются 290 проектов грантового финансирования, 11 проектов в рамках программно-целевого финансирования Министерства науки и высшего образования РК, 1 проект коммерциализации через АО «Фонд науки» и 47 совместных проектов. За последние годы нашими учеными выполнено более 300 международных научно-технических программ и фундаментальных проектов. Среди них – программы ISTC, INTAS, TEMPUS, МАГАТЭ, НАТО.

В прошлом году наши ученые-географы выиграли мегагрант Комитета науки Министерства науки и высшего образования на сумму 3,8 млрд тенге. Проект, запланированный на три года, направлен на проведение исследований среды обитания и экологических факторов Западно-Казахстанского региона в рамках концепции «Зеленого роста». Ученые совместно с другими коллегами планируют рассмотреть пути эффективного использования природных ресурсов Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, сохранения животного и растительного мира, предотвращения экологических кризисов.

Под руководством профессора факультета географии и природопользования, доктора географических наук Маулкен Аскаровой был выполнен первый этап проекта, создана информационная база данных. Разработаны методические основы оценки рыбных и других водных биологических ресурсов.

Институт мозга, созданный в учебном заведении по предложению профессора КазНУ, заведующей кафедрой биофизики, биомедицины и нейронауки Альмиры Кустубаевой, также отличается актуальностью и новизной. Центр начал проводить фундаментальные и прикладные исследования мозга в области когнитивных, клинических и молекулярных, вычислительных и прикладных нейронаук. Научные исследования, которыми занимается Институт мозга, влияют на оптимизацию рациональности и эффективности мышления, на развитие мозговой активности.

Группа ученых во главе с ассоциированным профессором университета, доктором биологи­ческих наук Меруерт Курманбаевой впервые в стране разработала метод производства многолетней пшеницы. Ее можно сеять только один раз и получать урожай 5–6 лет подряд. Данный проект очень выгоден как в экологи­ческом, так и в экономическом плане. Кроме того, он оказывает большое влияние на улучшение качества почвы, повышение поглощения углерода, обеспечение проникновения воды. На сегодняшний день получен патент на научный проект, ведется работа по выводу его на рынок.

В качестве презента к 90-летнему юбилею со дня основания учебного заведения в КазНУ планируется создание первой в Центральной Азии модельной фабрики Индустрии 4.0. Это возможно осуществить в рамках грантовой программы «Консорциумы производственного сектора: центры компетенций», выигранной вузом.

КазНУ совместно с автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» Tech Garden оказывает поддерж­ку новым стартапам в области промышленной робототехники и роботизации. Проект предос­тавляет уникальную платформу для изучения, демонстрации и тестирования концепций роботизации технологических операций. Модельная фабрика является основной платформой для распространения знаний, навыков, возможностей и внед­рения разработанных решений в промышленные компании как в Казахстане, так и за рубежом. Центр начнет свою деятельность во втором квартале 2024 года.

Кроме того, в КазНУ реализуется совместный проект по соз­данию IT-технопарка по модели Silicon Valley, согласованный с правительством КНР. Средства на суперкомпьютер, осуществляю­щий 110 триллионов операций в секунду (110 Тфл), выделяются за счет правительства КНР. Инфраструктура КазНУ готова к приему. Проект поддержали исполнительный комитет альянса, а также представители российского инновационного центра «Сколково».

А при факультете химии и химической технологии сегодня был запущен научно-производственный центр гальвани­ческих покрытий Chemical Coatings Innovations (СһемСоІn). В центре, организованном при финансовой поддержке научного фонда Министерства науки и высшего образования, обрабатываются металлические изделия для нужд машиностроения и приборостроения.

Еще одним важным нововведением в области науки стало то, что в 2023 году три научных журнала КазНУ, а именно – «Химия», «Физика», «Математика, механика и информатика» – пополнили список университетских изданий, индексированных в базе данных Web of Science. Кроме того, в базу данных Scopus, которая является крупнейшей базой данных научных публикаций в мире, включены издания International Journal of Mathematics and Physics и Eurasion Chemico-Technological Journal, Physical Sciences and Technology.

В рамках юбилейного года

Мы не только увеличили вклад науки в развитие нашей страны, но и приступили к реконструкции университетского городка. При поддержке Главы государства К. К. Токаева в период с 2024 по 2027 год планируется строительство II этапа КазНУ. В преддверии праздника Независимости в городке КазНУ состоялась церемония закладки фундамента трех современных общежитий на 1 060 мест, в общей сложнос­ти – на 3 180 мест.

В рамках II-го этапа развития кампуса КазНУ будут построены учебные корпуса, спортивно-оздоровительный центр, жилье для сотрудников, инновационный, научно-исследовательский центры, технопарк.

В рамках юбилея планирует­ся проведение масштабных международных конференций, симпозиу­мов, форумов и выс­тавок научно-инновационных достижений КазНУ с участием представителей рейтинга QS, мировых ученых-экспертов, ректоров научных организаций и вузов.

Уверен, что в знаменательный год все структуры университета будут успешно трудиться и добьются хороших результатов.