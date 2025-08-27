Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с директором представительства Азиатского банка развития (АБР) в Казахстане Кумаром Утсавом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

За три десятилетия сотрудничества Банк профинансировал проекты в сферах транспорта, энергетики, цифрового развития, жилищной инфраструктуры и социальной сферы на сумму более $7,5 млрд. В действующем портфеле такие значимые для страны проекты как реконструкция автодороги «Актобе – Кандыагаш», участка «Кызылорда – Жезказган» трассы «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ».

Стороны обсудили ход реализации совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства и новые инициативы, среди которых - строительство автодороги «Обход г. Сарыагаш», проект «Содействие инклюзивному и зеленому жилищному финансированию», Программа фискального управления и реформ финансового сектора.

Отдельно подчеркнута социальная значимость проектов по строительству университетских больниц в Караганде, Актобе и Семее.

Важным направлением сотрудничества является активное участие Казахстана в Программе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Казахстан присоединился к Программе в 2001 году, что позволило стране привлечь $10 млрд в 32 проекта преимущественно в транспортной сфере. Программа объединяет усилия 11 государств и международных институтов, включая АБР, ЕБРР, МВФ, ИБР, ПРООН, Всемирный банк и АБИИ.

Особое внимание участники встречи уделили подготовке к Министерской конференции ЦАРЭС, которая пройдет в Бишкеке.

«Это мероприятие не только подведет итоги года и определит приоритеты на будущее ЦАРЭС, но и станет неотъемлемой частью глобального диалога по вопросам развития транспорта и транзита», — отметил Серик Жумангарин.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность укреплять партнерство и расширять совместные проекты, направленные на устойчивое развитие экономики Казахстана.