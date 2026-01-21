Казахстанская федерация профессионального бокса выступила с официальным заявлением по делу чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы, чьи обе допинг-пробы дали положительный результат, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Президент КФПБ Рахимжан Ерденбеков в соцсетях заявил, что в связи с обсуждением в публичном пространстве положительных результатов допинг-проб и слушаний по делу профессионального боксера Жанибека Алимханулы, считает необходимым дать разъяснение.

«Дисциплинарной комиссией Казахстанской Федерации профессионального бокса проведено первое слушание, целью которого была первичная оценка материалов и процедур, а не вынесение поспешных выводов. Уже на этом этапе стало ясно, что дело не может рассматриваться формально и требует дополнительной медицинской, экспертной и правовой оценки. В связи с этим принято решение о назначении повторного слушания на 23 января — это стандартная международная практика в сложных допинговых делах. Подчёркиваю: положительный результат допинг-пробы сам по себе не доказывает умысел или значительную вину спортсмена. Комиссия рассматривает дело с учётом принципа No Significant Fault or Negligence, признанного международным спортивным правом. До завершения всех процедур комиссия воздерживается от окончательных выводов. Все решения будут приняты исключительно на основании фактов, с соблюдением принципов справедливости и международных стандартов», – пояснил он.

Как уточняется, повторное слушание назначено на 23 января 2026 года.

Напомним, Казахстанская федерация профессионального бокса ранее официально объявила дату проведения дисциплинарного слушания по делу известного спортсмена Жанибека Алимханулы. Процедура вскрытия второго образца допинг-пробы казахстанского боксера Жанибека Алимханулы состоялась 9 января 2026 года. Результат второй допинг-пробы оказался так же положительным, как и первой.